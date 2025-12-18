Los ganaderos zamoranos, en alerta ante los movimientos ilegales de reses desde Francia: "El riesgo de entrada de la dermatosis es real"

"Las garantías de que un animal procedente de Francia llegue limpio de la enfermedad son escasas". El miedo vuelve a apoderarse de los ganaderos zamoranos que advierten del "alto riesgo de entrada" de la dermatosis nodular contagiosa (DNC) a través de los constantes movimientos de reses llegados del país vecino, ya con 113 brotes declarados, los últimos en la frontera con España. Ya con la reapertura de las exportaciones, el miedo es real.

Unos movimientos de los que no se libra Castilla y León ni tampoco la provincia de Zamora, tal y como advierten miembros de la asociación de ganaderos 19 de abril. Con un periodo medio de incubación de 12 días, "el miedo es que en alguno de esos movimientos llegue algún animal infectado" pero que inicialmente no muestre los síntomas. Ante tal incertidumbre, parecer "no ser el momento de arriesgar", por lo que la asociación hace un doble llamamiento: en primer lugar a la empatía y responsabilidad individual de los profesionales del sector así como a las administraciones para que implementen medidas cautelares obligatorias, "entre ellas la cuarentena y una vigilancia sanitaria reforzada para no poner en riesgo al resto de explotaciones".

La otra reivindicación para por la rebaja de la categoría A (de declaración obligatoria) de la enfermedad por parte de la Unión Europea al considerar que no se ajusta a la realidad del sector. Explican los propios afectados que al no haber focos declarados en Castilla y León "no se contempla la vacunación preventiva", cuando "si hay movimientos de ganado en zonas de riesgo lo lógico sería contar con esa opción". Más allá de Francia y Cataluña, la presencia de la enfermedad también se ha notificado en Italia. Por ello, instan a la Junta de Castilla y León y al Ministerio de Agricultura que comiencen a moverse para promover esa rebaja de categoría.

A todo ello se suma a la necesidad de adelantarse a la llegada del calor, momento en el que el mayor movimiento de vectores pondría en peligro a la cabaña: "Estamos en un momento de tranquilidad falsa", advierten, no sin añadir que de no actuar a tiempo, en verano puede ser "una bomba".

Castilla y León cuenta con uno de los mayores censos de vacuno de España y un importante peso del sector en extensivo. Por ello, la asociación 19 de abril insta a que se permita la vacunación preventiva "al menos" en la comunidad porque "no podemos permitirnos esperar a que llegue para actuar" apuntando al impacto "devastador". Unas peticiones que ha trasladado al director general de Producción Agrícola y Ganadera de Castilla y León, Rubén Serrano.

Los propios ganaderos advierten que los vacíos sanitarios que conllevan la detección de un brote de dermatosis nodular "nada tienen que ver" con los que se aplicaban ante la presencia de la tuberculosis bovina y que conlleva la destrucción de los cadáveres para evitar la propagación del virus. "Es la ruina moral del ganadero", sentencian.