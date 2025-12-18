Los embalses de Zamora se vacían de nuevo ante la escasez de precipitaciones

Hace apenas una semana, los datos de los embalses de Zamora invitaban al optimismo, gracias también a las lluvias de la primera semana de diciembre. Sin embargo, el paso de los días no ha servido para confirmar la leve mejoría que se vislumbraba, sino más bien todo lo contrario. Así pues, los pantanos zamoranos siguen por debajo del 50% una semana más, esperando precipitaciones de mayor entidad y que la nieve caída en Sanabria baje poco a poco desde las montañas. Una situación que, pese a todo, no supone un gran cambio respecto a lo visto en la última década y hace doce meses, cuando este mes fue de aparente estabilidad.

Este pasado martes, jornada en la que se publican los datos semanalmente en los registros con el 'llenado' del lunes, la ocupación total de los embalses de Zamora se situaba en el 44,54%, lo que supone un leve descenso respecto a la semana anterior (45,39%). Con este descenso, los datos a mediados de diciembre sitúan los porcentajes a más de tres puntos respecto al mismo momento de hace un año (47,88%) y ligeramente por debajo de la media acumulada de la última década (45,08%). La comparativa menos pesimista, pese a la bajada, apunta a una relativa estabilidad que replica a lo ocurrido en la época pre-navideña de 2024.

Agua embalsada en Zamora provincia y en el embalse de Ricobayo / embalses.net

La caída en los datos actuales de los embalses de Zamora se ha visto suavizada por el buen rendimiento del embalse de Cernadilla, que tenido un crecimiento del 3,53% después de una semana previa en la que se mantuvo sin cambios. No se puede decir lo mismo de la gran reserva hídrica de la provincia, el embalse de Ricobayo, que se sitúa en un 35,28% para seguir todavía por debajo de los datos del pasado año y la última década. Entre los ocho embalses de Zamora, se suman a los descensos de la semana también dos 'hermanos pequeños' como son Castro y San Sebastián, con bajadas del 3,70% y 6,52% en cada caso.

El resto, sin cambios

Al igual que ocurriera la pasada semana, hay algunos embalses que se mantienen sin cambios respecto a la medición anterior. En este caso, se trata de Villalcampo (sigue en su 92,42%), Valparaíso (se queda en su 86.98%) y Puente Porto (aún en un escaso 26,09%). En este último caso, uno de los dos pantanos de Sanabria es el que pone el listón más bajo de toda la provincia con sus datos, mientras que la tabla la encabeza Villalcampo. Dejando de lado los porcentajes, Ricobayo es el que más agua embalsada tiene ahora mismo (404 hm³), aunque también es el que más capacidad tiene (1.145 hm³) de todos los que conforman la reserva zamorana.