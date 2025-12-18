La creadora de Marae, el rostro zamorano del liderazgo rural femenino

Su producción, centrada en abrigos y chaquetas confeccionadas con lana de merino artesanal han dado la vuelta al mundo y han vestido a familias enteras, hijos de los príncipes de Gales incluidos. Detrás de la firma Marae se esconden dos hermanos que hoy acumulan un nuevo reconocimiento, en este caso enfocado a Manuela Escudero Martín a la que se le ha reconocido su liderazgo femenino en el mundo rural.

Fundadora de la empresa familiar Escumar Moda S.A., que desarrolla la reconocida marca de ropa Marae desde su nave en Coreses, su apuesta impulsada hace ya 46 años ha sido una de las merecedoras de los premios que la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (Afammer) ha otorgado en el marco de la VI Gala de los Premios Compromiso con la Igualdad en el Desarrollo Rural, celebrada esta semana en Ciudad Real.

Un reconocimiento al talento, el compromiso y el emprendimiento femenino al que también se ha unido la leonesa Paula Fernández Hernández, emprendedora y responsable del Complejo Turístico Aitalas – Lago Sahechores.

La presidenta nacional de Afammer, Carmen Quintanilla, ha destacado la importancia de unos premios que apuestan por "reforzar un modelo de desarrollo con igualdad, empleo y arraigo" reconocimiento "el talento de las mujeres rurales es reconocer el futuro de nuestros pueblos". Durante su discurso, elogió el arrojo de quienes " están demostrando que desde un pueblo se puede crear empleo, innovar y construir futuro" destacando la importancia de apoyar políticas públicas que refuercen el emprendimiento femenino y la igualdad de oportunidades en el medio rural.

La zamorana Manuela Escudero Martín, fundadora de Escumar Moda S.A. y creadora de la marca Marae. / Afammer

Mujeres referentes en Castilla y León

En la categoría Mujer Comprometida en el Futuro Rural, Afammer distinguió a la zamorana Manuela Escudero Martín como impulsora de un proyecto empresarial ligado al territorio, generador de empleo femenino y ejemplo de cómo la industria y la artesanía pueden desarrollarse desde el medio rural.

Por su parte, en la categoría Mujeres que Emprenden en Rural, el reconocimiento recayó en la leonesa Paula Fernández Hernández, por su proyecto Complejo Turístico Aitalas – Lago Sahechores, una iniciativa de turismo rural que apuesta por la sostenibilidad, la dinamización económica local y la creación de oportunidades en el entorno rural de la provincia de León.

Premios de ámbito nacional

Junto a las premiadas de Castilla y León, Afammer también reconocía en la categoría Difusión de la Igualdad Ligada al Desarrollo Rural, al programa “Cos pés na terra”, de Filmax Producción, emitido en la Televisión de Galicia, por su contribución a la visibilización de la vida y el trabajo en el medio rural.

La gala, presentada por la periodista de La Razón Pilar Ferrer, contó con la presencia de representantes institucionales y de la sociedad civil de diferentes puntos de España.