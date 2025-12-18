El Ayuntamiento de Molezuelas acumula 18 denuncias contra un ganadero por dejar las vacas sueltas

El Ayuntamiento de Molezuelas de la Carballeda ha presentado 18 denuncias contra un ganadero leonés por dejar la vacada suelta por el municipio en fincas públicas, caminos y carreteras, provocar daños y cortar caminos. Solo en este año se han presentado 14 denuncias frente a las 4 presentadas en 2024. El número de denuncias sumadas a las presentadas por propietarios particulares y vecinos serán "más de 30", según los cálculos que hace el alcalde Alexander Bertín Satue Lobo.

La inclusión de los terrenos del campo de fútbol del municipio dentro de la declaración de la PAC por parte de este ganadero también ha sido denunciado como "posible fraude" ante el Servicio de Ayudas Agrarias, como consta en la documentación y el escrito remitido desde el Ayuntamiento.

Una de las últimas denuncias señala los hechos ocurridos entre el 9 de octubre y el 14 de octubre en las inmediaciones del parque infantil, el Ayuntamiento y el centro médico en la calle Las Eras. El día 14 las vacas deambularon por la zona urbana de la carretera de Cubo de Benavente. Otra vaca se paseaba "abandonada" por la calle la Ermita "generando una sensación de inseguridad a las personas que pasean por la zona".

El vecindario ha denunciado por su parte, daños en huertos y árboles frutales, en jardines y hasta tener que correr cuando las vacas se han acercado a las personas que paseaban por la zona. El corte de caminos también ha obligado a la alcaldía a iniciar expedientes de recuperación de las vías vecinales, ante la apropiación por parte de esta persona que ha generado una gran conflictividad en el pueblo al no respetar ni propiedades particulares ni propiedades públicas.

El Juzgado de Instrucción de Puebla acordó el sobreseimiento y archivo de la denuncia interpuesta por el ganadero contra toda la corporación por delito leve de daños en el pastor eléctrico. El ganadero amplió esa denuncia por un presunto delito de prevaricación, abuso de poder, acoso, odio y discriminación, además de por las numerosas denuncias interpuestas por el alcalde contra él.

Esa denuncia se hizo extensiva al resto de miembros de la corporación. Denunció también a los vecinos del pueblo por "usurpación" de terrenos municipales contra su persona por los impedimentos para beneficiarse del aprovechamiento de los comunales, además de la prohibición por parte del Ayuntamiento para ese aprovechamiento.

El auto del juzgado sanabrés remite al denunciante a la vía administrativa ante el vacío de una Ordenanza Municipal que determine el aprovechamiento, que como bien recoge el auto se efectúa de acuerdo a usos y costumbres.