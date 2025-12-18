Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Derribo de pisos en San José ObreroProyecto de trufa en Torres de CarrizalDermatosis en el ganado de ZamoraVaca sueltas en MolezuelasLotería de Navidad 2025 en Zamora
instagramlinkedin

Las ayudas por los incendios llegan a los cotos de caza: más de 34.000 euros para compensar el pago de tasas

La Junta de Castilla y León autoriza subvenciones por concesión directa a los titulares cinegéticos de las zonas afectadas en más de un 50% de su superficie por los incendios estivales de 2025

Coto privado de caza en el entorno de la Sierra de la Culebra tras el paso de los incendios de 2022.

Coto privado de caza en el entorno de la Sierra de la Culebra tras el paso de los incendios de 2022. / E. F. (Archivo)

E. V.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado la concesión directa de subvenciones a los titulares cinegéticos de los cotos de caza que han resultado afectados por los incendios forestales del verano de 2025. Unas ayudas que llegarán a aquellos espacios autorizados y que cuentes con una superficie afectada superior al 50% por el paso del fuego.

Las ayudas, por un importe total de 34.726 euros con cargo a distintas aplicaciones presupuestarias de los Presupuestos Generales de la Comunidad, tienen como finalidad compensar los gastos derivados del pago de las tasas correspondientes a las matrículas para el ejercicio de la caza en la temporada 2025-2026.

El acuerdo autoriza al consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio la concesión de estas subvenciones a los cotos que se hayan visto gravemente afectados por el paso de los incendios en las provincias de Ávila, León, Palencia, Salamanca y Zamora. Una circunstancia que ha motivado la suspensión de la actividad cinegética durante la temporada 2025-2026 o la revisión de los planes cinegéticos aprobados, con la consiguiente limitación de los cupos de extracción de especies cinegéticas, en virtud de lo establecido en la Ley 3/2009, del 6 de abril, de Montes de Castilla y León.

En concreto, la concesión de estas ayudas permitirá a los titulares cinegéticos compensar el abono de tasas correspondientes a la gestión de los cotos que, con independencia de las limitaciones impuestas a la actividad cinegética, se impone en virtud de lo dispuesto en la Ley 4/2021, de 1 de julio, de Caza y de Gestión Sostenible de los Recursos Cinegéticos de Castilla y León.

Tal y como informa la Junta, la concesión directa de estas subvenciones se justifica por razones de interés público, social y económico, de conformidad con lo previsto en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, al no ser posible promover un procedimiento de concurrencia competitiva, dado el carácter singular de los beneficiarios y la finalidad compensatoria de la ayuda.

Noticias relacionadas y más

Esta actuación se enmarca en el Acuerdo 34/2025, de 20 de agosto, de la Junta de Castilla y León, por el que se programan actuaciones para la recuperación de las zonas afectadas por los incendios forestales del verano de 2025, ampliado por el Acuerdo 37/2025, de 4 de septiembre, que incorpora expresamente ayudas a los cotos de caza afectados en más del 50 % de su superficie para compensar los gastos derivados del pago de las tasas correspondientes a la temporada 2025-2026.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents