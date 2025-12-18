Las ayudas por los incendios llegan a los cotos de caza: más de 34.000 euros para compensar el pago de tasas

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado la concesión directa de subvenciones a los titulares cinegéticos de los cotos de caza que han resultado afectados por los incendios forestales del verano de 2025. Unas ayudas que llegarán a aquellos espacios autorizados y que cuentes con una superficie afectada superior al 50% por el paso del fuego.

Las ayudas, por un importe total de 34.726 euros con cargo a distintas aplicaciones presupuestarias de los Presupuestos Generales de la Comunidad, tienen como finalidad compensar los gastos derivados del pago de las tasas correspondientes a las matrículas para el ejercicio de la caza en la temporada 2025-2026.

El acuerdo autoriza al consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio la concesión de estas subvenciones a los cotos que se hayan visto gravemente afectados por el paso de los incendios en las provincias de Ávila, León, Palencia, Salamanca y Zamora. Una circunstancia que ha motivado la suspensión de la actividad cinegética durante la temporada 2025-2026 o la revisión de los planes cinegéticos aprobados, con la consiguiente limitación de los cupos de extracción de especies cinegéticas, en virtud de lo establecido en la Ley 3/2009, del 6 de abril, de Montes de Castilla y León.

En concreto, la concesión de estas ayudas permitirá a los titulares cinegéticos compensar el abono de tasas correspondientes a la gestión de los cotos que, con independencia de las limitaciones impuestas a la actividad cinegética, se impone en virtud de lo dispuesto en la Ley 4/2021, de 1 de julio, de Caza y de Gestión Sostenible de los Recursos Cinegéticos de Castilla y León.

Tal y como informa la Junta, la concesión directa de estas subvenciones se justifica por razones de interés público, social y económico, de conformidad con lo previsto en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, al no ser posible promover un procedimiento de concurrencia competitiva, dado el carácter singular de los beneficiarios y la finalidad compensatoria de la ayuda.

Esta actuación se enmarca en el Acuerdo 34/2025, de 20 de agosto, de la Junta de Castilla y León, por el que se programan actuaciones para la recuperación de las zonas afectadas por los incendios forestales del verano de 2025, ampliado por el Acuerdo 37/2025, de 4 de septiembre, que incorpora expresamente ayudas a los cotos de caza afectados en más del 50 % de su superficie para compensar los gastos derivados del pago de las tasas correspondientes a la temporada 2025-2026.