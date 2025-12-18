Antonio de Luisa: Tres décadas de una vida para el toro

Es el hijo de Antonio y de Luisa, y por eso decidió anunciarse como "Antonio de Luisa" cuando empezó su trayectoria novilleril.

Antonio Dos Santos Iglesias no tenía antecedentes taurinos familiares, aunque sí de afición, cuando, siendo muy niño, ya cogía una toalla y se ponía a torear. "Puede influir, a lo mejor, la trascendencia" de que su padre era de Fuentesaúco y, en esa zona de La Guareña, los toros "están muy arraigados", explica De Luisa, aunque "creo que es por vocación de uno mismo", dice sobre su temprano deseo de dedicarse a la tauromaquia.

Sus primer contacto real con el mundo del toro lo tuvo en la escuela taurina que el novillero onubense Manolo del Pozo fundó en Zamora a finales de los 80 y principios de los 90: "Ahí ya es cuando realmente estoy familiarizado con el capote y con la muleta".

Sobre aquel profesor de toreo, recientemente fallecido, asegura que, "aparte de ser una excelente persona, sabía torear, que es muy importante, y también sabía enseñar, que es todavía casi más importante".

Aquella etapa en las "aulas" taurinas del bar "La Bombilla" y del parque de Valorio la compartió con otros, por entonces, aspirantes a torero, como José María Viñas, Ángel Calleja, Miguel Ángel Casas, Patricia Alcina, Vicente Carlos o Paco Nieto.

"Lo que pasa es que aquello duró muy poquito", cuenta. Pero De Luisa ya tuvo la oportunidad en aquel entonces de ponerse delante de becerras y "tomar contacto con ello".

Antonio de Luisa, junto a Manolo del Pozo y su tío Julián Rodríguez. / CEDIDA

"Luego, ya con 14 o 15 años, me reenganché otra vez con él. Y ahí ya es cuando despegué y empecé a torear", cuenta el zamorano sobre su vuelta a las enseñanzas de Del Pozo.

"Él ya no tenía la escuela, pero nos juntamos un grupo, creo que fue por el 94", recuerda sobre unos años de los que cree que "ha sido cuando más novilleros de esta última época hemos coincidido de Zamora, porque creo que hemos estado ocho en activo". Y rememora el Festival de Alcohólicos Rehabilitados que torearon en Zamora en 1996.

Aunque él fue el único de aquellos que llegó a debutar con picadores, el 13 de junio de 1997 en Topas (Salamanca), junto a Salvador Ruano y José Gómez "El Topas", en una novillada de Lorenzo Rodríguez de Espioja "que no se prestó".

Previamente, se había anunciado por primera vez el 25 de julio de 1994 en El Piñero. "Realmente, fue un accidente porque yo iba a debutar en Fuentelapeña el 15 de mayo, pero cayó un zarpazo de agua tremendo y lo aplazaron para el siguiente, que era el 22. Y volvió a llover. Vamos, que no tenía que ser ese día y ya está". En su pueblo familiar, Fuentesaúco, se presentó el 16 de abril de 1995, en una tarde en la que cortó tres orejas.

En sus años como novillero, toreó en varias plazas de la provincia, como las de Zamora, Benavente o Toro, y salió a hombros en las de Zamora, Fuentesaúco, Oviedo o Santander. "A Santander fui dos tardes, una de ellas me cogió y no pude matar y, al año siguiente, me repitieron en un festival y salí a hombros con El Fundi, Óscar Higares y José Ignacio Ramos", recuerda.

"Yo maté un ciento de novilladas sin caballos y luego 25 o 30 festivales sin picar, creo que fueron 12 novilladas picadas y otros tantos festivales picados", hace memoria De Luisa, que toreó hasta el año 2000, cuando tenía "todo hablado" para torear en las novilladas nocturnas de Las Ventas que retransmitía Vía Digital, pero tuvo un accidente de moto "y ahí se cortó, me vine abajo y ya estuve mucho tiempo parado por el accidente".

Después de eso, ha toreado tanto festivales picados como sin caballos. Lo último, una clase práctica en Morales de Toro el pasado agosto junto al torero Raúl Alonso, para conmemorar la primera novillada que torearon juntos allí hace 25 años. "Pero de luces ya no vuelvo", asevera.

Aunque sí torea a menudo en el campo, en la ganadería "Valderrey", que fundó en 2004 y que le permite seguir ligado al mundo del toro. "El campo siempre me ha gustado mucho y, cuando hubo oportunidad de comprar una punta de vacas, no me lo pensé, y la verdad es que estoy muy contento".

En su momento, compró a Santiago López Chaves unas añojas y eralas sin tentar, con una camada de erales, "para sacar un toro. Y eso era muy bueno, pero no tenía cara". Actualmente, tiene unas 30 vacas y dos sementales de procedencia El Torreón con Garcigrande, cuyo destino, principalmente, son novilladas sin caballos, y "lo que sale un poco fuera de tipo o es más grande, que no sirve para novilladas sin caballos por lo fuertes que puedan estar, va al festejo popular".

"Torear en el campo me encanta y, desde el punto de vista de la ganadería, también por coger el punto y ver en los vuelos, saber cómo los toman y los toques y la obediencia, la fijeza... me gusta comprobarlo". Palabra de ganadero, al que le queda la "espinita" de que su maestro Rafael de Paula no pudiese finalmente ir a "pegar tres o cuatro muletazos a una becerra" en su casa.

"Lo teníamos preparado con el azulejo y con todo y no pudo ser". "Me he considerado un torero al que le ha gustado mucho la rama del arte, de ese concepto, que viene del concepto clásico", dice para concluir quien se formó durante dos inviernos junto a Andrés Vázquez por las mañanas y, por la tarde, en la Escuela de Yeles (Toledo). "Y luego ya rematé con El Paula".