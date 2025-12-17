La versión en "alistanu" de un clásico, "El Principito"

La histórica novela francesa "El Principito" (Le Petit Prince), obra maestra del escritor, ilustrador y aviador francés Antoine de Saint Exupéry, publicada por primera vez un ya muy lejano día 6 de abril de 1943 por la Editorial "Reynal & Hichcock" de Francia, tiene ya su peculiar e interesante versión en "alistanu" lista para leer y regalar en estas Navidades de 2025.

Una buena alternativa, sin lugar a dudas para todos, pero muy en particular para las nuevas generaciones de niños y adolescentes nacidos y criados en las grandes urbes y lejos de los pueblos de origen de su ancestros, abuelos y padres, que así podrán descubrir "El Principito" y, a la vez conocer y poner en valor el habla que durante siglos utilizaron sus antepasados alistanos.

Se trata de un cuento poético ilustrado con acuarelas obra también de Antoine de Saint Exupéry donde se cuenta la historia de un piloto perdido en el desierto del Sáhara tras sufrir una avería su avión, siendo allí, en el norte de África, donde conoce a un pequeño príncipe de otro planeta.

Una historia de temática filosófica donde se incluyen críticas sociales dirigidas a la extrañeza con que las personas adultas ven las cosas más importantes. Un libro que, aunque considerado infantil, contiene observaciones muy profundas sobre la condición y la naturaleza de humana.

Ejemplar del libro "El Principito" traducido al dialecto alistanu. / Chany Sebastián

Dos alistanos, Luis Javier Blanco González, de Riofrío (gran conocedor de la lengua alistana y apasionado por las tradiciones de su tierra) y Cristina Manías Fraile, de Sejas (a la que pareció maravilloso recuperar la lengua de sus antepasados), han sido los autores de esta nueva y llamativa versión en alistano a la que se ha denominado "El Príncipe Piquirrín". Es la primera traducción hecha en esta modalidad lingüística zamorana del diasistema asturleonés, reconstruyendo fielmente el dialecto alistanu, especialmente desde las hablas locales de Riofrío y Sejas. A ello, se le suma la consulta de diversos estudios y diccionarios y vocabularios sobre el alistanu publicados.

La traducción cumple también con "la función de registro de un habla en claro retroceso y que permite plasmar las variantes lingüísticas del dialecto alistanu que se hablan y hablaron en la comarca de Aliste". Para ello, "El Príncipe Piquirrín" se ha desarrollado atendiendo a las formas propias y variaciones más comúnmente extendidas en la transmisión oral, además de plantear sugerencias para la transcripción fonética más aceptada.

Para dotarle de una mayor cercanía con el registro oral y tradicional del dialecto, los traductores han optado por la utilización de terminaciones y expresiones típicas para ser fieles al carácter cercano del alistano. Como curiosidad, siguiendo la costumbre alistana, el personaje central de "El Principito" habla a todas las personas mayores de "vusotros", que es la forma antigua de decir "usted" en alistanu. No podría ser de otra manera, al ser un niño que se dirige a adultos y mayores.

"El Príncipe Piquirrín" es una edición de Libros desde Tuma, editorial independiente con catálogo centrado en áreas con presencia muy limitada en los medios generales y con la necesidad de espacios específicos en el mundo editorial.

"Fue un trabajo duro, pues no hay una gramática del alistanu en la que puedas basarte para seguir unas reglas de sintaxis y de ortografía"

A Luis Javier Blanco González, de Riofrío, siempre le ha gustado escuchar y hablar en alistano pues le parece que "es un habla o, por qué no, una lengua muy alegre y divertida". Por eso, cuando Cristina Manías le propuso hacer la versión alistana de "El Principito" no lo se lo pensó, enseguida dijo que sí y no se arrepiente de ello. "Fue un trabajo duro, pues no hay una gramática del alistanu en la que puedas basarte para seguir unas reglas de sintaxis y de ortografía. También, el texto original francés contiene palabras que no tienen una traducción directa y había que encontrar la fórmula adecuada para adaptarlas al alistano. Tanto Cristina como yo estamos muy satisfechos con el resultado de esta primera edición de "El Príncipe Piquirín" en habla alistana. Esperamos que nuestros paisanos se diviertan al leerlo tanto como nosotros escribiéndolo. Ese será nuestro mayor orgullo".

Cristina Manías Fraile, de Sejas, leyó por primera vez cuando tenía diez años "El Principito" y le "encantó por la dulzura del texto y por la profundidad de los mensajes". Años más tarde fue uno de los primeros libros que leyó en francés, "un libro que recoge mensajes universales sobre lo que de verdad importa y por eso llega al corazón de los lectores. Tuve la inmensa suerte de vivir con mis abuelos maternos, que eran de Sejas, durante mi infancia y juventud, así que pude aprender con ellos multitud de palabras y expresiones en alistanu. Tiempo después me di cuenta del regalo tan grande que me habían hecho mis abuelos. Aunque el alistanu está en riesgo de desaparición, casi herido de muerte, merece la pena mantener el legado cultural de nuestros antepasados".

Para su editor, Álvaro de Benito, "El Principito es un libro muy instrumental para la difusión y el registro de nuestro patrimonio lingüístico, porque a su carácter de novela corta, accesible y universal, se le suma una popularidad que permite acceder más fácilmente a oportunidades que ofrezcan hablar y dar visibilidad a las variantes que tenemos en nuestro país. Con estas ediciones, pretendemos registrar y plasmar esos dialectos y formas que están desapareciendo, y que son una parte importante muy de la identidad popular y la historia de nuestras regiones".

Visibilizar el patrimonio lingüístico español a través de traducciones

"El Principito" presume de alistano en su primer capítulo: "Cuandu yu ontaviéi estaba medrando, nu jariéi de tenere a lu menus media ucena d´añus, apescucéi una estampa n´un libru que´habraba de la Selva Virgen que se diciéi Hestorias Vividas. Apariciéi un culebrón, serpiente boa le dicién, que ajagaba una bestia pul pescuezu y la zampaba. El libru diciéi: Lus culebrones zampan d´un bucáu al bichu enterizu, sin masquiare. Dispués l´entra la galbana y están mediu añu estambáus remuniandu. Me do que pensare esu de las curridas pu la selva".

La mayor dificultad que se encontraron fue que el alistano es una variante local de la lengua leonesa que no se ha estudiado nunca en la escuela, además de carecer de gramática y de reglas de sintaxis. Tampoco hay textos escritos a los que poder acudir, salvo los estudios de Baz y de Kruger, filólogos que recogieron información sobre el alistano en el pasado. Otra dificultad fue cómo afrontar términos que para el alistano serían neologismos, como asteroide, baobab, telescopio, astrónomo.

Esta edición forma parte del proyecto de Libros desde Tuma de dar a conocer, visibilizar y registrar el patrimonio lingüístico español a través de la divulgación de traducciones a variantes en riesgo de desaparición y publicación de literatura original y de tradición oral. Con este objetivo, la editorial ha realizado presentaciones y charlas y ha participado en medios de comunicación y conferencias a raíz de sus traducciones y ediciones en variantes lingüísticas como la palra de El Rebollar, la haketía, el cheli, la gacería, las hablas churras, el sanabrés, el habla manchega o el cántabro.