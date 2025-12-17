Las rutas de senderismo de Sanabria, a golpe de código QR

La Diputación de Zamora ha adjudicado el servicio de digitalización, señalización con códigos QR y promoción de las rutas de senderismo de la comarca de Sanabria, una actuación incluida en el Plan de Sostenibilidad Turística de la Comarca de Sanabria, financiado con fondos europeos NextGenerationEU.

La actuación permitirá modernizar la información de las rutas, mejorar su señalización sobre el terreno y reforzar su promoción turística mediante herramientas digitales accesibles para visitantes y vecinos. El contrato cuenta con un presupuesto total de 17.764,05 euros.

En concreto, la iniciativa contribuirá a poner en valor el patrimonio natural de Sanabria, facilitar el acceso a información actualizada sobre los itinerarios y mejorar la experiencia de los senderistas, al tiempo que se refuerza la imagen del territorio como destino turístico de calidad.

Este proyecto forma parte de la Actuación 9 del Plan de Sostenibilidad Turística, enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y tiene como objetivo avanzar hacia un modelo turístico más sostenible, innovador y competitivo, adaptado a las nuevas demandas del turismo de naturaleza y activo.

Plan de Sostenibilidad Turística

El objetivo general del PSTD Comarca de Sanabria es el desarrollo de un modelo de turismo sostenible para la valorización de los recursos existentes, la diversificación, la mejora de la calidad turística, la promoción y la capacitación profesional, basado en la riqueza de una comarca como la de Sanabria, de alto valor ambiental y cultural, con numerosos recursos naturales y un gran patrimonio tanto etnográfico como histórico-artístico.

Con este Plan se persigue además la puesta en valor de un paquete de actividades turísticas que permitan la diversificación de la oferta turística y la combinación del deporte y la naturaleza, asociado al ocio y a la actividad cultural. Todo ello partiendo de la rica oferta que permite esta comarca, fundamentalmente en tres vertientes: Ecoturismo, Turismo de Aventura (turismo activo) y Turismo Cultural.

El ámbito de actuación viene definido por el territorio de los términos municipales de Puebla de Sanabria, Galende, Porto, Lubián, Hermisende, Robleda-Cervantes y Pías, de la comarca de Sanabria, en el noroeste de la provincia de Zamora.