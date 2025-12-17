Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los robos en Tierra del Vino, vinculados a bandas organizadas itinerantes

El subdelegado del Gobierno reconoce la "conmoción social" que genera los asaltos a domicilios, algunos de ellos con "una rapidez impresionante" siendo "muy difíciles de prevenir"

Agente de la Guardia Civil. Imagen de archivo. / GUARDIA CIVIL

E. Vega

Las bandas organizadas con carácter itinerante parece ser las responsables de los robos y tentativas a domicilios que se están denunciando en las últimas semanas en la Tierra del Vino. La Subdelegación del Gobierno, a partir de las denuncias formuladas ante la Guardia Civil, apunta a un modus operandi en el que los delincuentes buscan dinero y joyas en segundas residencias o bien, viviendas habitadas aprovechando los momentos en los que no haya moradores dentro.

Así lo avanzaba este miércoles el subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco, tras reconocer la "conmoción social" que genera este tipo de hechos delictivos ya denunciados por los alcaldes municipales a este medio, en el que se reportaban al menos 11 robos e intentos de asalto en apenas dos semanas en Villaralbo, Morales del Vino, Arcenillas, El Perdigón y Gema.

"Es un tema que nos preocupa", aseguraba tras avanzar que la Guardia Civil trabaja en esclarecer los hechos denunciados. Al tiempo, anima a que todos los hechos de esta índole, hayan sido o no cometidos con éxito, se denuncien porque "nos proporciona una información que a veces no tenemos y que nos permite solucionar el caso".

Sin ofrecer un número exacto de denuncias formuladas, reconoce que se trata un tipo de delitos que "están aumentando", al igual que los robos de cobre. Un hecho que lejos de circunscribir a la comarca de Tierra del Vino o al ámbito geográfico de Zamora, se extiende a otras provincias, lo que precisa de "coordinación entre el resto de comandancias".

En este sentido, el subdelegado apuntaba también a la dificultad que entraña una provincia caracterizada por la amplia extensión demográfica lo que, sumado a la rapidez en las actuaciones, los hacen "muy difíciles de prevenir".

