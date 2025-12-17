La reparación de caminos rurales asfaltados contará con 7 millones de presupuesto en dos años

La Diputación Provincial de Zamora ha aprobado el expediente y los pliegos para la contratación del servicio de mantenimiento y conservación de los caminos municipales cuyo firme esté compuesto por mezclas bituminosas, con un presupuesto total de 7 millones de euros (IVA incluido) y una duración de 24 meses.

Mediante este contrato se dota de garantía presupuestaria a las actuaciones incluidas en la convocatoria de subvenciones para la reparación de caminos municipales con capa de rodadura bituminosa, resuelta por Decreto de Presidencia el pasado mes de noviembre.

De esta manera, se garantiza el mantenimiento en condiciones óptimas de unas infraestructuras básicas para la movilidad diaria, el acceso a explotaciones agrícolas y ganaderas y el desarrollo económico de los municipios de la provincia.

Del total de la inversión prevista, 5 millones de euros se financiarán en 2025 con cargo al remanente de tesorería de 2024. Los 2 millones restantes se imputarán al presupuesto de 2026, asegurando así la cobertura económica del servicio durante todo el período de ejecución.

La contratación se realizará mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, y la licitación será publicada en el perfil del contratante de la Diputación de Zamora, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, para que las empresas interesadas puedan presentar sus ofertas.

Desde la institución provincial inciden en la importancia de este contrato "estratégico" atendiendo no solo al importe económico, sino al impacto directo que estas actuaciones tienen sobre la calidad de vida de los vecinos y vecinas del medio rural, dado que se garantizará la actuación "continua y planificada" sobre la red de caminos municipales asfaltados, garantizando su correcto estado de conservación, la seguridad vial y la mejora de las comunicaciones locales, especialmente en el medio rural.