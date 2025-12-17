"Renfe entierra Sanabria" se une al alumbrado navideño en la comarca zamorana: la original protesta para recuperar el AVE

La pancarta instalada en la Plaza de Armas de Puebla de Sanabria se suma, desde el lunes, a la campaña en defensa de las paradas de tren en la estación AV Sanabria de Otero de Sanabria "Renfe entierra Sanabria por 15 minutos". Las pancartas comparten espacio urbano con alumbrado y adornos navideños para que el recuerdo y la reivindicación "sigan vivos". Este fin de semana también se instalaba en la rotonda de El Puente de Sanabria, en la carretera del Lago de Sanabria ZA-103, en un punto de máxima concurrencia.

La iniciativa con la autorización de los Ayuntamientos, ha partido de los vecinos de Palacios de Sanabria que protagonizaron la performance del ataúd en Vigo, Madrid, Bruselas y la propia estación de Otero de Sanabria. La primera pancarta cuelga desde hace dos meses en Palacios de Sanabria en el cruce de la Nacional 525 con la carretera ZA-125 de Muelas de los Caballeros y Justel.