Educación
Recuperando el género epistolar: el CEIP Morales del Vino, premio nacional de animación a la lectura
El proyecto "Los escribidores de cartas" permitió a los alumnos cartearse con colegios de la Dana y de todo el mundo en inglés
E. V.
Basta un libro, un cuento y un personaje para articular un proyecto reconocido a nivel nacional. El Ministerio de Educación Formación Profesional y Deportes ha concedido al CEIP Morales del Vino el segundo premio a los Planes de Lectura implementados en el ámbito escolar durante el pasado curso 2024-2025 por su iniciativa titulada "Los escribidores de cartas".
El centro es el único galardonado en Castilla y León en la categoría de centros ubicados en localidades de hasta 5.000 habitantes y percibirá una cuantía económica de 7.500 euros. A nivel regional también se ha concedido un segundo premio al proyecto presentado por el centro especializado en alumnos con trastornos del espectro autista (TEA) en Valladolid.
Con el objetivo de recuperar el género epistolar, los alumnos del centro abordaron un entramado de actividades que incluyó el contacto con centros internacionales trabajando el inglés e, incluso, con colegios valencianos tras la tragedia de la Dana relatando sus experiencias y emociones vividas. El proyecto también ha permitido desarrollar un programa de radio y fomentar el encuentro con los usuarios de la residencia "Coral", quienes "vivieron esa época álgida del carteo postal". Un proceso que los alumnos han aprendido implicando a sus familias reviviendo ese proceso de compra de sellos y envío de las cartas a través de Correos.
Los personajes de los libros "Los escribidores de cartas", así como del cuento infantil "El cartero feliz" también han animado a la lectura apareciendo en las diferentes lecciones diarias como una forma de integrar el plan en la programación didáctica y de incentivar la asistencia a la biblioteca para leer y consultar ejemplares.
Suscríbete para seguir leyendo
- El pueblo de Zamora cuyos vecinos se juntaron (y se endeudaron) para trabajar sus propias tierras: historia de la dehesa El Casal
- Medio Ambiente da luz verde a la planta de biometano en El Cubo del Vino
- Junta y Opas apremian al Gobierno a que "haga los deberes" para agilizar el control del lobo en Castilla y León
- El porcino zamorano acusa el golpe de la PPA: 'La carne de cerdo es segura, no nos abandonen
- El traslado de tres monjas dejará sin actos religiosos a decenas de pueblos en esta comarca zamorana
- Hay un pueblo de Zamora donde la ilusión de la Navidad ya ha llegado, ¿quieres saber cuál es y por qué?
- Un pueblo de Zamora acogerá un matadero de ranas 'único en el mundo
- El pueblo de Sanabria que estrena la gestión del bar: 1.000 euros al mes