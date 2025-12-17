La nieve obliga a cortar la carretera de Peces por primera vez este invierno

Es un clásico de todas las temporadas invernales, pero este año se había hecho esperar. De hecho, había aguantado las primeras grandes nevadas que se habían producido en Sanabria hace ya varias semanas. Sin embargo, esta vez ha sido imposible y la ZA-103 se encuentra cortada por primera vez en lo que va de invierno. Según indican en la página de avisos de la DGT, la carretera que lleva a los sanabreses hasta la Laguna de Peces se encuentra cerrada al tráfico desde las 13:30 horas de este pasado martes, 16 de diciembre. Por el momento, se trata de una afección al tráfico que no afecta a los habitantes de San Martín de Castañeda.

Como suele ser habitual salvo en casos extremos, el corte está activo desde el kilómetro 8 de la ZA-103, unos cientos de metros después del Refugio Montañero de San Bernardo. La nieve ya había hecho estragos en esta carretera durante la primera oleada de nevadas que se produjo entre los últimos días de noviembre y el comienzo del último mes del año. Cabe destacar que esta vía es uno de los 'termómetros invernales' de Zamora cada invierno por sus constantes afecciones debido a la nieve, al igual que ocurre con las también sanabresas ZA-P-2665 (carretera de Escuredo a Vizcodillo) o la ZA-102 (carretera de Porto).

Castilla y León

Por el momento, siempre a la espera de las nevadas que podrían llegar este mismo fin de semana, la ZA-103 es la única carretera afectada por la nieve en toda la provincia de Zamora. No ocurre lo mismo en el resto de Castilla y León, donde además de algunos cortes también existen otras limitaciones al tráfico. En concreto, la situación actual mantiene cerrada la DSA-180 (subida a La Covatilla) y los últimos kilómetros de la DSA-191 (subida a El Travieso). En esta último caso, se encuentra restringida la circulación de autobuses y vehículos pesados desde Candelario, al igual que ocurre en los accesos a la también salmantina Peña de Francia (DSA-203)