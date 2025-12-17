Sanabria-La Carballeda
Los incendios de agosto tiran de la venta de lotería de Navidad en Sanabria
La administración única de El Puente ha aumentado las peticiones telefónicas de décimos impulsados por viejas creencias
La desgracia de los incendios del verano en Sanabria ha hecho remontar las ventas de décimos de sorteo especial de Navidad en la Administración de Lotería de El Puente de Sanabria. "Está la creencia de que allí donde hay una desgracia, toca la lotería": esa es la premisa que influye en la demanda de décimos de lotería de cara al sorteo más popular del año.
Benjamín Matilla Álvarez, el lotero de la administración de Sanabria, constata un aumento de peticiones telefónicas desde la segunda quincena de septiembre. Los décimos se pusieron a la venta en 2 de julio y a partir de la segunda quincena de agosto, las ventas cayeron hasta el mes de septiembre. Durante las semanas críticas del incendio numerosas personas desplazadas para la extinción de los fuegos también pasaron por esta administración con encargos. Soldados de la UME también salían con décimos de la zona afectada.
El mes de agosto es clave en las ventas de décimos del sorteo de Navidad, por la afluencia de turistas a los pueblos de la comarca, ventas que se vieron interrumpidas. Una fecha clave fue el 18 de agosto cuando se suspendió el mercado del lunes, el más importante del año por afluencia.
Desde esta administración se han atendido más de 200 peticiones telefónicas de diferentes puntos de España. La primera terminación que se agotó fue la del año, 25, seguida del 13, el 69 y números con fechas señaladas como bodas, bautizos, efemérides familiares.
Esta administración cumplió el pasado mes de septiembre 39 años desde su apertura en 1986, y todos los lunes es un punto de visita de los sanabreses para adquirir un trozo de la suerte en los diferentes sorteos.
