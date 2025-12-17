La esperada restauración de la iglesia de Molacillos arrancará en enero de 2026

Las obras de rehabilitación en la iglesia parroquial de San Martín de Tours en Molacillos verán la luz a inicios de 2026, concretamente a partir del mes de enero, tal y como ha confirmado la Comisión Diocesana de Obras.

El proyecto de intervención fue aprobado por la Comisión de Patrimonio correspondiente y cuenta con un presupuesto global de 750.000 euros, que será sufragado conjuntamente por la Diócesis de Zamora, la Junta de Castilla y León y la Diputación Provincial de Zamora mediante un protocolo de colaboración firmado en mayo de 2025.

Una inyección económica que permitirá intervenir de urgencia sobres los graves deteriores estructurales que afectan a este templo, declarado Bien de Interés Cultural en 1983 y único exponente destacado del estilo barroco levantino en Castilla y León. Las principales deficiencias se centran en las cubiertas y torre, lo que motivó el cierre al culto en el año 2022 por razones de seguridad y preservación.

Las principales actuaciones que se acometerán incluyen la restauración integral de la torre y las cubiertas, la renovación de la teja y sistemas de impermeabilización, la eliminación de nidos de aves que comprometen la estructura, la colocación de protecciones y líneas de vida para mantenimiento futuro, la renovación de carpinterías superiores y el refuerzo de elementos susceptibles de filtraciones.

La Diócesis, como promotora del proyecto y responsable de la contratación, trabajará en coordinación técnica con las administraciones colaboradoras para la adecuada ejecución del plan, que persigue no solo recuperar las condiciones de uso del templo para el culto y la vida pastoral, sino también preservar este patrimonio histórico y artístico al servicio de la comunidad y del conjunto de la sociedad.