El belén de La Mayuela regresa a la plaza de Requejo en Bermillo

Piedra, madera, arena, corteza y elementos vegetales dan vida a una representación al detalle del nacimiento de Cristo

E. V.

Bermillo de Sayago

El belén más ecológico y sostenible regresa a la plaza de Requejo en Bermillo de Sayago de la mano de la asociación cultural La Mayuela. Piedra, madera, arena, corteza y elementos vegetales dan vida a una representación al detalle del nacimiento de Cristo. No faltan los rebaños, cómo no, también pintados sobre piedra en una escenificación que cada año incorpora nuevos elementos, siempre primando la estética original.

Las primeras piezas vieron la luz en 2020, en plena pandemia del Covid-19 resguardadas bajo una fina tela en la fuente, una ubicación que se quedó pequeña en las navidades de 2021, cuando el nacimiento acogió a un mayor número de personajes.

