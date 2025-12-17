Adiós a la "carretera de los baches": la Diputación arreglará esta vía de Sanabria

El Ayuntamiento de Galende ha trasladado a la Diputación de Zamora los problemas en la ejecución de la obra de la carretera ZA-L-2692 de El Puente de Sanabria a Ilanes, que tras las obras terminadas este mes presenta nuevos baches.

Mediante un bando municipal, el alcalde Miguel Ángel Martos ha informado del compromiso de la institución de subsanar las deficiencias de cara a la primavera. Las condiciones climáticas adversas para la ejecución de este tipo de trabajos están en el origen de los desperfectos que ha aflorado en una vía recién reparada. Esas deficiencias también se subsanarán en la travesía de El Puente.