Obras
Adiós a la "carretera de los baches": la Diputación arreglará esta vía de Sanabria
Será en primavera cuando se proceda a subsanar las deficiencias provocadas por las condiciones climáticas adversas
A. S.
El Ayuntamiento de Galende ha trasladado a la Diputación de Zamora los problemas en la ejecución de la obra de la carretera ZA-L-2692 de El Puente de Sanabria a Ilanes, que tras las obras terminadas este mes presenta nuevos baches.
Mediante un bando municipal, el alcalde Miguel Ángel Martos ha informado del compromiso de la institución de subsanar las deficiencias de cara a la primavera. Las condiciones climáticas adversas para la ejecución de este tipo de trabajos están en el origen de los desperfectos que ha aflorado en una vía recién reparada. Esas deficiencias también se subsanarán en la travesía de El Puente.
- El pueblo de Zamora cuyos vecinos se juntaron (y se endeudaron) para trabajar sus propias tierras: historia de la dehesa El Casal
- Medio Ambiente da luz verde a la planta de biometano en El Cubo del Vino
- Junta y Opas apremian al Gobierno a que "haga los deberes" para agilizar el control del lobo en Castilla y León
- El porcino zamorano acusa el golpe de la PPA: 'La carne de cerdo es segura, no nos abandonen
- El traslado de tres monjas dejará sin actos religiosos a decenas de pueblos en esta comarca zamorana
- Hay un pueblo de Zamora donde la ilusión de la Navidad ya ha llegado, ¿quieres saber cuál es y por qué?
- Un pueblo de Zamora acogerá un matadero de ranas 'único en el mundo
- El pueblo de Sanabria que estrena la gestión del bar: 1.000 euros al mes