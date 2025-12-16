Vecinos advierten del riesgo de inundación de viviendas por las obras de mejora en esta carretera de Zamora

La ejecución de las obras de mejora en la carretera ZA - L - 2697 que une Cobreros con Avedillo de Sanabria ha generado problemas con los vecinos colindantes a la altura de las viviendas sitas en la calle Principal, al comienzo de la vía en Cobreros.

Los afectados señalan que no se ha realizado un fresado previo "por lo que si se echa la capa de rodadura, la calzada que actualmente está a la misma altura que la entrada tanto del peldaño de piedra como de la entrada del corral quedará por encima de este nivel, lo que seguramente provocará que cuando llueva se inunde la vivienda causando daños en la misma".

Los vecinos mantenían ayer su oposición a que se ejecutara la obra sin tener en cuenta el problema de la variación de peralte. Los propietarios han solicitado por escrito que se haga un fresado al menos de la parte de la entrada a los inmuebles para evitar que se produzcan daños y perjuicios en las citadas viviendas y corrales, antes de echar la capa de aglomerado de entre 3 y 4 centímetros que afectaría parte de las fachadas.

"La alternativa ofrecida de realizar un fresado parcial de la calle con una anchura de 50 centímetros provocaría un cambio de peralte en la calle, ya que si se fresa del lado de las casas y se mantiene el nivel actual, y en el lado contrario por donde discurre el caño, no se hace fresado y se echa una capa adicional de aglomerado de 3-4 centímetros de espesor sobre el nivel actual, este lado del caño va a quedar mucho más elevado que el lado de las casas que mantendrían el nivel, lo que haría que además de dejar el caño totalmente inservible, el agua entraría directamente para las viviendas".

Operarios trabajan en las obras de mejora de la vía de Cobreros. | A. S.

En las recientes ejecuciones de obras "en otras localidades, como el caso de Ilanes, se ha realizado un fresado de todo el pueblo, y además en la ejecución de las obras de hace dos años sobre esta carretera en la travesía de Cobreros también se realizó un fresado, todo ello sin tener en cuenta que el trazado de la carretera a Avedillo discurre por una zona distinta a la calle objeto de actuación".

La solución propuesta "está dentro de lo que normalmente se realiza dentro de las travesías de las localidades, ya que en caso contrario nos encontraríamos en una situación de discriminación en comparación con los vecinos de otras localidades, incluso con los vecinos de la misma localidad de Cobreros", señala el escrito remitido a la Diputación.

En el transcurso del inicio de las obras han sido los propios vecinos los que han procedido a limpiar los dos extremos de la calle, especialmente el lado por el que discurre un caño de riego y de recogida de aguas de lluvia, en el lado contrario de los inmuebles.

Esa limpieza de los vecinos desenterró además una boca de riego en la vía y la tapa de registro del alcantarillado que quedará esos 3 o 4 centímetros por debajo.

Las obras en la ZA-L-2692 también son objeto de quejas de los vecinos entre El Puente de Sanabria y Sotillo. A los pocos días de efectuar la reparación han aparecido baches en zonas como el tramo urbano de Ilanes, donde se hacen visibles, y en varios puntos del tramo de El Puente de Sanabria.