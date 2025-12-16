El traslado de tres monjas dejará sin actos religiosos a decenas de pueblos en esta comarca zamorana
El cambio de destino de la madre superiora y de dos hermanas del Amor de Dios supondrá el "cierre" de la Congregación tras casi 80 años en Sanabria
El traslado de las tres religiosas del Amor de Dios de Puebla supone el cierre de la Congregación en toda la comarca y deja a decenas de pueblos sin actos religiosos por falta de sacerdotes en Sanabria.
El anuncio de la supresión de la Congregación en la comarca y el traslado de la madre superiora, Pilar Cerezal, y las hermanas Isabel Monforte y Carmen Argumedo, caía como un jarro de agua fría.
La hermana Argumedo se despedía precisamente de los feligreses de la parroquia de Santa Ana de Robleda con mucho sentimiento. Los vecinos reconocían el valor de la presencia de la hermana Carmen, que a falta de la misa dominical por la falta de sacerdotes, reconfortaba con la celebración de la Palabra.
Ellas han colaborado con la pastoral diocesana a través del Plan en el CAP del Puente de Sanabria con 34 pueblos y en la Unidad Pastoral de Sanabria Carballeda. Además de la celebración de la Palabra, sábados y domingos, en una decena de pueblos, también atendían la Residencia Nuestra Señora del Rosario de El Puente. Impartían catequesis en Puebla de Sanabria, El Puente y Rosinos de la Requejada.
En la festividad de Todos los Santos, ante la imposibilidad de atender a todos los pueblos, fueron las hermanas las que celebraron y reconfortaron en la visitas al cementerio, como fue el caso de sor Pilar en la parroquia de Terroso.
Atención a mayores y enfermos
Su labor no ha pasado desapercibida en estos años colaborando con el Grupo de Vida Ascendente de Puebla, el Consejo Pastoral y el Consejo de Cáritas Arciprestal. Han llenado de canciones y de participación las iglesias donde las asambleas son muy reducidas.
Han dedicado especial atención a los mayores y enfermos, además de unir a los creyentes de distintas parroquias en vigilias y fiestas, y también vertebraron el Coro Interparroquial.
Las hermanas participaron con mucha alegría el mes de septiembre en el homenaje de Pedralba de la Pradería al padre Usera, fundador de la Orden, Jerónimo Mariano Usera y Alarcón, en la conmemoración del día de su nacimiento en 1810 y el reconocimiento por la reconstrucción de la ermita de Santa Lucía de Pedralba. El padre Usera inició su labor conventual en San Martín de Castañeda y de sacerdote en Pedrazales para continuar en Pedralba.
En 1864 fundó el primer colegio en Toro para la educación religiosa y profesional de las niñas difundiendo su obra por todos los continentes. En 1948, a instancias de las autoridades civiles, se solicitó a la superiora de la Congregación que enviara monjas para continuar la labor educadora del Padre Usera.
Primeros pasos
La primera comunidad comenzó en una casa en la calle San Bernardo hasta que se inauguró el colegio Virgen de las Victorias en 1952, levantado con numerosas ayudas. El centró amplió la educación para las niñas no solo de Puebla sino de toda la comarca. Las hermanas del Amor de Dios dieron clase en este centro hasta su cierre, en el año 2004.
Antiguas alumnas señalaban su cariño por las hermanas profesoras: "Era el único modo de poder seguir estudiando bachillerato. Nuestros padres hacían un gran sacrificio para que pudiéramos ir a clase".
"Siempre han estado ahí", como recuerda una generación de mujeres que pudieron acceder a formación superior desde este colegio religioso.
Algunas de las alumnas piden que se hagan campañas o recogida de firmas que eviten el traslado de las monjas que se han ganado el respeto y el reconocimiento, llegando donde los sacerdotes no llegan en estos días de falta de vocaciones.
