Un pueblo de Zamora acogerá un matadero de ranas "único en el mundo"
La empresa Singular by Grenoucerie aplicará la criogenización en su apuesta por asegurar el bienestar animal durante toda la cadena de cría y producción de carne
E. Vega
La empresa Singular by Grenoucerie, ubicada en Carbellino de Sayago, estrenará el 2026 con el primer matadero de ranas de España proyectado para recibir hasta 20 toneladas de ejemplares al año y que permitirá duplicar la plantilla de trabajo mediante un sistema de producción vertical "único en el mundo".
Un proyecto "a largo plazo y muy ambicioso" que ya cuenta con la autorización a la espera de los últimos trámites y que espera poder ampliar su actividad a lo largo del mes de enero. Será entonces cuando la empresa pueda proceder a la inauguración del matadero que completará la sala de procesamiento, ya en activo, en la que se procesan otros productos como las bandejas de ancas, grenochups y perlas (despieces de las ancas) destinados a restaurantes de alta gama.
La singularidad de esta apuesta "pionera" radica en el sistema vertical de cría, producción y comercialización especializada en la rana autóctona de la Península Ibérica y sur de Francia (rana común o Pelophylax perezi). Faustino González, responsable comercial de la empresa radicada en una localidad con menos de 200 habitantes, incide en la aplicación de técnicas que garanticen el bienestar animal "hasta el último momento".
Así, el área destinada a matadero someterá a los ejemplares a un proceso de criogenización bajándoles la temperatura corporal para, posteriormente, proceder al sacrificio como tal. Un mecanismo "bastante innovador e importante", apunta González, máxime cuando "se va a implementar en España y en un pueblo como es Carbellino, lo que es un esfuerzo muy muy importante".
El matadero se ubica sobre las naves originales de la empresa fundada en el año 2014, aprovechando una sala "ya prevista para su posterior uso". Las dimensiones, unido a la previsión de capacidad -de hasta 20 toneladas al año- también superan la capacidad del resto de instalaciones actuales.
Situada en la carretera de Carbellino a Almeida, Singular by Grenoucerie es el resultado del proyecto de ranicultura impulsado por el sayagués e ingeniero agrícola Fabián Simón y la argentina Paula Echenique que han conseguido poner a este pueblo sayagués en el mapa gastronómico mediante un producto autóctono y que fomenta el empleo local. De los 10 trabajadores que componen actualmente la plantilla de trabajo, buena parte son mujeres censadas en el pueblo, un número que según las previsiones se duplicará con la puesta en marcha del matadero.
400 toneladas de consumo en Europa
Solo a nivel europeo, el consumo de las ancas de rana se sitúa en las 400 toneladas al año. En España, su demanda es especialmente notable en la Ruta de la Plata, Levante y delta del Ebro frente a la zona de Cataluña, Madrid y Andalucía donde se consume preferentemente el producto importado desde Vietnam y que también comercializa la empresa zamorana.
"Es un producto que la gente que quiere distinguirse y hacer cosas nuevas están empleando". Los productos de Singular se encuentra en cocinas con estrellas Michelín como Lera en Castroverde de Campos o el Trigo en Valladolid.
