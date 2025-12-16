Medio Ambiente da luz verde a la planta de biometano en El Cubo del Vino

La Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental ha resuelto favorablemente la declaración de impacto ambiental y el proyecto técnico de la instalación de una planta de producción de biometano a partir de la valorización de residuos y que se ubicará en el término municipal de El Cubo del Vino.

La resolución, publicada este martes en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), da su visto bueno al proyecto "siempre y cuando se cumplan las condiciones" establecidas tanto en la declaración como en el estudio de impacto ambiental, así como las normas urbanísticas vigentes o de cualquier otro tipo, "que pudieran impedir o condicionar su realización".

Promovido por Bioring Energy El Cubo del Vino-Zamora S.L., el proyecto tiene por objeto la construcción de una planta de valorización de residuos, en su mayoría a partir de purín de porcino (93.000 toneladas anuales), estiércol de vaca (45.000), paja de maíz (47.000) y gallinaza (13.000). La planta recibirá hasta 198.0000 toneladas de materia prima al año (547 toneladas diarias), un sustrato procedente de origen local "para minimizar las necesidades de logística y transporte".

Durante el periodo de exposición pública se presentaron alegaciones al proyecto por parte de la Asociación Ecologistas en Acción de Zamora, Asociación Cultural Amigos de Velilla, Asociación Viriatos Zamora, Zamora Viva Plataforma por la Defensa del Territorio y de numerosos particulares, que versaban sobre el impacto de la planta de biogás sobre el suelo, el agua, dominio público hidráulico, afección a la Red Natura, contaminación a la atmósfera, bioseguridad, tráfico, agricultura, disponibilidad de residuos, producción de fertilizantes, protección civil; así como distancias a explotaciones ganaderas, carreteras y núcleos urbanos.

Medidas preventivas y correctoras

El análisis técnico del expediente concluye que "no existe coincidencia geográfica con la Red Natura 2000", si bien se establecen una serie de medidas preventivas y correctoras. De esta forma, la promotora deberá obtener la autorización de la Confederación Hidrográfica del Duero para la reutilización de las aguas pluviales, contar con tres piezómetros de control de las aguas subterráneas "habilitados para el control permanente" que permitan detectar "posibles fugas de las zonas de almacenamiento de deyecciones ganaderas", así como "controlar las posibles afecciones a las aguas subterráneas originadas por el conjunto de actividades que se llevan a cabo dentro de las instalaciones".

Previo a la puesta en servicio de los espacios de almacenamiento de los residuos ganaderos, deberá efectuarse un análisis "detallado" de los principales parámetros de las aguas subterráneas que permitan conocer "el estado base" en cuando al grado de acidez, conductividad, nitratos, nitritos, amonio, nitrógeno total, fosfatos, demanda química de oxígeno (DQO), demanda bioquímica de oxígeno (DBO5), zinc y cobre.

Asimismo, previo al inicio de las obras de construcción se procederá a una prospección de los terrenos afectados que permita detectar signos de nidificación o cría de especies protegidas en la zona, lo que deberá comunicarse al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora. También se establecerá un cerramiento perimetral de las instalaciones que impida el paso de fauna a la planta con una altura máxima de 2 metros, sin presencia de alambre de espino o cualquier elemento cortante o punzante. El vallado contará con medidas de señalización para evitar la colisión de aves u otras especies.

En lo relativo a la protección de vegetación, se considera preferente la conservación del arbolado, por lo que deberá evitarse la corta de pies arbóreos de encina. Una vez ejecutada la obra, la promotora deberá restaurar la zona directamente alterada como aquellas áreas afectadas por el paso de maquinaria y vehículos apostando por especies vegetales locales.

Durante la fase de funcionamiento se contemplan un total de 15 medidas correctoras, entre las cuales se incluye la realización de controles de emisión de contaminantes atmosféricos por Organismos de Control Acreditados (OCA) y autocontroles internos de la propia empresa y la protección frente a olores. De esta manera, se limitará "tanto el volumen, como el tiempo de almacenamiento de los residuos orgánicos al mínimo imprescindible; se evitará su volteo y/o manipulación en días con vientos fuertes".

Ubicación y producción

La planta se situará sobre una parcela de 428.0668 metros cuadrados -de los cuales la planta ocupará 71.453 m2- a una distancia de 2,7 kilómetros del núcleo de población de El Cubo del Vino, junto a la carretera ZA–611 y a poco más de dos kilómetros en el límite de suelo urbano de la denominada Dehesa del Cubeto, en el término de Corrales.

La producción estimada de biogás -obtenido a partir de la degradación biológica de la materia orgánica- será de 18.795.191 metros cúbicos al año (Nm3/año) en condiciones normales de temperatura y presión, mientras que el de biometano -a partir de la depuración del biogás- alcanzará los 10.055.427 metros cúbicos al año. Asimismo, el proyecto contempla la producción de BioC02 (hasta 8.082.763 Nm3/año) y de fertilizante orgánico (211.715 toneladas).