Fuentelapeña promueve el concierto "En la memoria" para apoyar la labor de AFA
El recital se celebrará el 27 de diciembre en la iglesia de Santa María de los Caballeros y contará con la colaboración de agrupaciones musicales de la localidad
La iglesia de Santa María de los Caballeros de Fuentelapeña acogerá el sábado 27 de diciembre, a partir de las 17.15 horas, el concierto solidario "En la memoria", impulsado por el Ayuntamiento de la localidad con el objetivo de recaudar fondos para la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer y otras demencias (AFA Zamora).
Durante el concierto, el templo se convertirá en un espacio de encuentro para vecinos y visitantes en torno a la música.
El donativo será de 4 euros y todo el dinero recaudado se destinará a apoyar la labor que desarrolla AFA Zamora con enfermos y sus familiares. Todas las personas que colaboren en la iniciativa solidaria serán obsequiadas con un chocolate caliente una vez concluya el concierto.
Bajo el lema "En la memoria", el recital contará con la participación de numerosos grupos y formaciones locales, reflejo del tejido social del municipio.
Este año actuarán el coro infantil, el coro parroquial, el coro de la Asociación Cultural “La Glorieta”, Chuchi y su armónica, la escuela de música local, el grupo “La Sonaja” y el coro vecinal.
Con el concierto programado para el 27 de diciembre, Fuentelapeña vuelve a demostrar su implicación con causas solidarias, apostando por una iniciativa que no solo contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas con demencia y sus familias, sino que también fomenta la participación y la convivencia en el entorno rural.
AFA Zamora ha agradecido públicamente al Ayuntamiento de Fuentelapeña, a todas las personas participantes y a los grupos musicales implicados su sensibilidad y su apoyo, destacando el valor de este tipo de acciones en unas fechas tan señaladas como las fiestas de Navidad.
