Una encina de la Raya de Aliste y Tras os Montes aspira a convertirse en el "Árbol del 2026" en Europa

La "Azinheira de Póvoa", encina carrasquera más longeva de "La Raya" de Aliste y Tras os Montes, con más de cuatro siglos de antigüedad, emblema de biodiversidad del espacio fronterizo hispanoluso, ha sido elegida por la Unión del Bosque Mediterráneo (UNAC) como una de las diez finalistas del concurso "Árbol del Año en Portugal 2026". En el caso de salir ganadora aspiraría luego a convertirse en el árbol más peculiar de la Unión Europea.

La conocida como "Azinheira" de Póvoa se sitúa en el corazón de la Meseta Mirandesa, a un paso de Moveros, Brandilanes y Castro de Alcañices, y, con 410 años de vida, está considerada como el árbol de su especie más longevo de Portugal.

Alistanos y mirandeses se han vuelto a unir una vez más, formando un frente común, invitando a todos los españoles y portugueses a sumarse con su voto para lograr el objetivo, lo cual puede hacerse ya en el enlace hattps:arvoredoanoportugal.pt/vote hasta el 7 de enero de 2026.

Otra vista de la conocida encina que aspira al reconocimiento en el certamen. | CEDIDA

Para los rayanos, más que un elemento del paisaje, la Azinheira de Póvoa, "es un símbolo identitario de la comunidad mirandesa y punto de encuentro para iniciativas de educación ambiental y acciones de conservación en Aliste y Tras so Montes".

El trabajo conjunto de la Freguesía de Póvoa (Junta Parroquial), el concelho de Miranda do Douro, Palombar y diversas entidades que han garantizado su monitoreo y protección aseguran que se mantenga viva para las generaciones venideras.

La Enzinheira de Povoa fue declarada oficialmente Árbol de Interés Público mediante decreto del día 30 de marzo de 1997 y en 1999 obtenía el primer premio de su especie en el concurso en busca del mayor árbol del Parque Natural del Douro Internacional.

Se trata de una Azinheira o Carrasco (Quercus rotundifolia), perteneciente a la familia de las Fagaceas, con una altura total de 19 metros y un diámetro medio de copa de 21.8 metros. Su perímetro a 130 centímetros del suelo es de 3,6 metros y el diámetro de 1,1 metros. Se trata de una especie típicamente mediterránea.

"Árbol de Interés Público"

Clasificado como "Árbol de Interés Público" y distinguido en el concurso "En busca del árbol PNDAI más grande", este árbol de maceta es el más antiguo de su especie registrado en Portugal: "Las generaciones han crecido a su sombra y bajo su copa aves vivas, pequeños mamíferos, insectos y flora que hacen de este lugar un ecosistema verdaderamente brillante. Mas que un árbol es un punto de encuentro entre naturaleza y comunidad".

La propuesta al certamen, respaldado por el Secretariado de Estado de Floresta de la República Portuguesa, ha partido de la Cámara Municipal de Miranda do Douro que preside Helena Barril, siendo "Árbol del Año" una iniciativa de prestigio que aglutina e integra árboles con historias únicas y de excepcionales valores ambientales y culturales.

Para la presidenta Helena Barril "La Azinheira de Póvoa está lista para compartir con el país y con Europa la historia de un árbol que es, sobre todo, memoria, pertenencia y esperanza".

La municipalidad de Miranda do Douro ha mostrado su profundo agradecimiento a todas las personas y entidades que contribuyeron a la candidatura como es el caso de AEPGA (muy en especial a Claudia Acosta por el registro gráfico), a la Oficina Técnica Forestal, Protección Civil Municipal, Palombar, Junta de Freguesía de Povoa y a la ICNF (Miguel Portugal).

Placa que reconoce a la encina como árbol de interés público. / Cedida

Árvore do Año es una iniciativa nacida en 2011 para destacar a los árboles con historias marcantes en una competición a nivel europeo que refuerza la ligación entre la naturaleza, las personas y las comunidades.

Environmental Partnershio Associacition es la promotora de Concurso Europe "Tree of the Yerar" que desde 2011 tiene como misión poner en valor a los árboles con las historias más inspiradoras evidenciando el papel esencial que desempeñan en la vida de las personas y de las comunidades. Un proyecto que integra ya a 15 países europeos y atrae una participación creciente sobrepasando los 100.000 votos en Portugal y más de dos millones en toda Europa.

El eurodiputado Ludek Niedermayer destaca que "en tiempos de desafíos e incertezas geopolíticas, esta iniciativa nos recuerda que la conservación de la naturaleza no es un tema secundario, más si un pilar esencial para el futuro de Europa".

Es tal la simbología de la Azinheira de Póvoa que las bellotas que produce se han convertido en la semilla de pura sangre preferida para la regeneración de los encinares o carrasqueras en Aliste y Tras os Montes siendo ella "guardiana de la memoria local ha sido preservada a lo largo de generaciones y sustenta hoy un rico ecosistema donde aves, pequeños mamíferos, insectos, flora y hongos que encuentran refugio en su entorno".