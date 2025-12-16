La conocida obra "El Principito", traducida a la "fala" sanabresa
Daniel Boyano y Álvaro de Benito presentan la edición en "senabrés", el dialecto central de la comarca, del libro de Antoine Saint-Exupéry
Daniel Boyano Sotillo y Álvaro de Benito, traductor y editor respectivamente, han presentado la edición en "senabrés" de "El Principito", de Antoine de Saint-Exupéry.
Esta traducción es una de las ocho ediciones de la colección de hablas minoritarias de la península ibérica impulsada por la editorial independiente Libros desde Tuma.
El "senabrés" es una lengua romance variante del asturleonés. En la traducción han participado y coordinado el trabajo el doctor en filología Xuan Lajo Martínez además de Daniel Boyano, geógrafo sanabrés.
La presentación de "El Principitu", programada para el mes de agosto, se tuvo que posponer por los incendios en Sanabria, como recordaron en la apertura del acto.
Álvaro de Benito señaló el interés de "divulgar y registrar el patrimonio lingüístico" con esta colección de traducciones enfocadas a "las hablas locales" que no son lenguas oficiales pero que conforman ese patrimonio inmaterial.
La elección de esta obra, "El Principito", es por su reconocimiento mundial y su facilidad de lectura. Estas traducciones minoritarias abarcan desde el "cheli", castellano churro, o la jerga de la Gacería en Cantalejo hablada por 3.000 personas y relacionada con los fabricantes de trillos.
Los retos de la traducción concreta al sanabrés han sido importantes, por una lado las tres variantes del asturleonés y las 12 variedades que se hablan en la comarca de Sanabria, como detalló Boyano.
La variante elegida ha sido la central, que abarca desde los pueblos del Lago de Sanabria hasta Ungilde y el límite con Santa Cruz de Abranes.
El dialecto sanabrés está recogido en el Atlas Mundial de la Unesco sobre las lenguas en peligro de desaparición. El número de hablantes es muy minoritario, como reconoció Boyano.
Coordinación
Para la traducción se han coordinado las aportaciones Xoan Lajo desde el punto de vista académico y normativo, mientras que Boyano ha hecho las aportaciones del habla común, giros y formas.
La ausencia de una normalización del "senabrés" es lo que ha llevado a esta propuesta de adaptación. Las gramáticas aplicadas son la normalizada del asturleonés y también la elaborada por la asociación Fumientu, además del diccionario elaborado sobre esta habla minoritaria. A la variante central se ha añadido, en uno de los personajes, el dialecto de San Ciprián de Sanabria, por su relevancia.
La traducción de "El Principito" es también un incentivo para "fomentar la creación literaria" en estas hablas minoritarias, como expresó el editor, sobre las que no hay prácticamente escritos o son muy contados como María José Zurrón con el "senabrés". La presentación fue muy enriquecedora para el público que asistió al estreno editorial.
