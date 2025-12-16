Hace ya 10 años que nos dejó Don José

Después de una larga vida de entrega y trabajo, Don José Luis Gutiérrez Maceres falleció el 15 de diciembre de 2015 en la residencia de ancianos Conchita Regojo, de Fermoselle.

Don José era como conocíamos al que fue párroco de Muga de Sayago desde 1957 hasta 2014, y gran maestro de los miles de alumnos que estudiamos en el instituto que fundó.

Desde su llegada al pueblo, en el año 1957, todos se dieron cuenta de que Don José era un cura diferente. Así lo recogió en su tesis doctoral "Las comunidades de España y el Perú" José María Arguedas Altamirano, el escritor y antropólogo peruano que realizó ese estudio durante varios meses del año 1958 en San Vitero, Bermillo y Muga de Sayago.

La dueña de la posada en la que se alojó, a la que denominaba "La viuda de La Muga", le dijo que "suponía que sólo en su aldea existía Dios, por ser la única de toda España que tenía un cura bueno".

"Consideraban los bermillanos al párroco de La Muga como un santo, el único cura verdadero de Cristo que habían conocido en toda su vida".

También el músico Miguel Manzano Alonso, colaborador de Don José en sus primeros tiempos, habló de él en un artículo en La Opinión de Zamora, tras su fallecimiento el 15 de diciembre de 2015: "mis largos intercambios frecuentes con José Luis me fueron haciendo conocer cada vez más su vasta cultura, su voluntad férrea, su austeridad extrema, su generosidad sin límites, el poder de abstracción y de concreción de una de las mentes más poderosas que he conocido en toda mi vida. Todo ello unido a una sencillez y un desprendimiento fuera de lo común".

Y Julio César Varas en su artículo "Don José. In memoriam" publicado en su blog Materia Philologica escribió: "Quiero dejar aquí constancia de mi agradecimiento hacia él, que fue mi maestro. Me enseñó Historia de la Música, Latín y Griego. Su pedagogía, tan austera, se basaba en el esfuerzo, en el trabajo diario, en la seriedad y transcendencia de cada acto en clase. Tal vez, pecaba de un excesivo rigorismo hijo de otras épocas, de otras ideologías. Juzgarlo sería un injusto anacronismo y no lo hago. Al contrario, reconozco el valor y el mérito "sobrenatural", pues creo que hay mucho de sobrenatural y espiritual en esta enorme obra, tan callada como los campos pobres de Sayago".

Pero, ¿qué razón llevó a tantos chicos a venir a estudiar a un pueblo pequeño y apartado como es Muga? Quizá la respuesta se encuentra en un escrito que entregó Don José a sus alumnos en la reunión celebrada en 2005:

"¿Cómo podemos llegar a ser unos buenos educadores? Comprometiéndonos con nuestra propia vida. No con algunos aspectos de la propia vida, como la profesión, la familia o la política, sino con la propia vida en su totalidad o, lo que es lo mismo, enfocada toda ella hacia su destino o fin. Un hombre así es capaz de juzgar de todo y de comunicar su propio juicio a los demás, proporcionándoles unas motivaciones para vivir".

El ejemplo que dio Don José con su propia vida es único. Todos los que estudiamos en Muga, tenemos una gratitud enorme con él y también con los que fueron sus colaboradores, sin su ejemplo no seríamos los mismos.

A su lado estuvieron siempre, trabajando con total entrega y dedicación, algunos de los primeros alumnos: Angelines Fontanillo, Antonio Castro y Francisco Casas. Durante muchos años también Don Juan Mateos, párroco de Villar del Buey. A ellos los sucedieron José, Nines, Ernesto, Alfonso, Elvira, Miguel, Mª Isabel, entre otros.

Los que vivimos en Muga estamos muy agradecidos de que Don José permaneciera aquí 58 años de su vida y que su gran obra, que trasciende las fronteras del pueblo, haya permanecido tantos años entre nosotros.

En el siglo XXI, los jóvenes y la sociedad, siguen necesitando referentes tan importantes como Don José.

Este aniversario es el más triste de los últimos 10 años. Ya no somos el pueblo privilegiado de la provincia de Zamora que tenía entre sus habitantes mayor cantidad de adolescentes. Ni escuchamos por las calles las carreras y los juegos de los chicos del instituto, ni la megafonía de la residencia avisando de las llamadas de teléfono o el coro de jóvenes cantando en la misa dominical. "Se extrañan mucho", o "qué tristeza" es el comentario unánime de los vecinos.

Como escribe Julio César Varas tras su muerte: "Espero que pueda descansar de su trabajada vida en el Paraíso, junto a tantos pedagogos y maestros cristianos, discípulos del único y amoroso Maestro".