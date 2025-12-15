Pucheros a las puertas del invierno en los bares de Sanabria
Del "escaldao" burreiro al "caldico" sanabrés pasando por "lo último del cerdo", la gastronomía de invierno de la comarca ha quedado condensada en las III Jornadas Gastronómicas del Puchero Sanabria y Carballeda.
Una veintena de establecimiento cruza el ecuador de la cocina de otoño, casi en el invierno, con imaginación y muchos productos de la tierra aderezados en diferentes combinaciones, en el marco de la campaña promovida por la Asociación de Hostelería Sanabria Carballeda y la Diputación que finaliza el 21 de diciembre.
Potaje, habones, morro, garbanzos, alubias, calabazas, ajo, berzas, patatas, setas y hasta maíz se pueden degustar en las distintas propuestas del sector hostelero para clientes, vecinos, visitantes y turistas que estas semanas están por la tierra. Sopas, caldos, cocidos, potajes , etc. hermanan vegetales y legumbres con los productos de la matanza que siempre han hecho buenas migas a la lumbre.
Y a la elección del bocado se suma la elección de la ruta: San Martín de Castañeda, Galende, Sotillo, Ilanes, El Puente, Puebla de Sanabria y Trefacio. Los clientes pueden participar además en un sorteo de regalos con sus boletines con los sellos de los establecimientos elegidos para las consumiciones. La iniciativa se consolida como un reclamo para visitantes que buscan experiencias gastronómicas auténticas y un motivo más para descubrir el territorio fuera de los meses de verano.
"Sanabria y Carballeda cuentan con un enorme potencial basado en su tradición culinaria, sus productores y la calidad de su hostelería. Desde la Diputación seguimos apoyando todas aquellas iniciativas que impulsen el desarrollo económico y la actividad turística en nuestros pueblos", se subraya desde la Diputación de Zamora.
La diversidad de propuestas permite recorrer la comarca a través de sus sabores tradicionales, elaborados con productos de proximidad y recetas heredadas de la cocina popular sanabresa.
La Diputación subraya que estas acciones forman parte de su estrategia para promover la gastronomía como elemento clave del desarrollo rural, la desestacionalización del turismo y la puesta en valor del patrimonio inmaterial de la provincia.
