El nuevo "aparcamiento disuasorio" de Fermoselle favorecerá la peatonalización de su casco histórico

Las obras del nuevo "aparcamiento disuasorio" de Fermoselle encaran su recta final y permitirán subsanar el problema de déficit de zonas para el estacionamiento de vehículos, además de favorecer la peatonalización del casco histórico y de reforzar el atractivo turístico de la localidad

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, acompañado por el diputado provincial por la comarca de Sayago, José Ignacio Isidro, por el alcalde de Fermoselle, José Manuel Pilo, y por concejales del equipo de Gobierno, ha visitado este lunes las obras del nuevo aparcamiento disuasorio, que se encuentran prácticamente finalizadas, ya que tan solo restan culminar los remates de jardinería.

El "aparcamiento disuasorio", ejecutado en el Paseo de la Ronda con una inversión de 347.000 euros, se ubica en los terrenos que hasta ahora ocupaba la antigua plaza de toros, actualmente en desuso, y permitirá resolver el déficit de estacionamiento existente, mejorar la movilidad urbana y ordenar los flujos turísticos, especialmente en los periodos de mayor afluencia, como fines de semana y meses estivales.

El nuevo aparcamiento cuenta con una superficie de 3.371 metros cuadrados y dispone de en torno a un centenar de plazas de estacionamiento, entre ellas espacios para autocaravanas, plazas reservadas para personas con discapacidad, zonas para motocicletas y puntos de recarga para vehículos eléctricos, incorporando criterios de accesibilidad, eficiencia energética y sostenibilidad ambiental.

Durante la visita, el presidente de la Diputación destacó que esta actuación "mejora de forma notable la calidad del espacio público, facilita la peatonalización del casco histórico y refuerza el atractivo turístico de Fermoselle", al tiempo que subrayó el compromiso de la institución provincial con el desarrollo equilibrado del territorio y la lucha contra la despoblación.

El nuevo aparcamiento de Fermoselle es uno de los proyectos incluidos en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino "Corredor Ecoturístico de Zamora y el Duero", promovido por el Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Zamora y financiado por la consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León, con una inversión global de 4.387.801 euros, procedentes de Fondos Europeos Next Generation EU.

El Plan se desarrolla en 19 municipios zamoranos vinculados por el río Duero, que conforman un destino turístico diferenciado por la combinación de patrimonio histórico y monumental, valores ecológicos y paisajísticos y una destacada dimensión transfronteriza.

Renovación del alumbrado

De forma complementaria, también se ha materializado otra inversión en Fermoselle que ha consistido en la renovación integral del alumbrado público, con el fin de mejorar la eficiencia energética y reducir el consumo eléctrico del municipio.

La actuación se ha centrado en la sustitución de luminarias existentes, equipadas con lámparas de vapor de mercurio, vapor de sodio, halogenuros metálicos y otras tecnologías obsoletas, por nuevas luminarias LED de alta eficiencia, seleccionadas en función de las necesidades del municipio y de los correspondientes estudios lumínicos.

El proyecto ha incluido la sustitución de 892 luminarias y la renovación de 16 cuadros eléctricos. Con el objetivo de superar las cotas de ahorro establecidas, el proyecto ha incluido la instalación de nodos de telegestión en cada luminaria, así como una plataforma de gestión centralizada que permite optimizar horarios y potencias de encendido, adaptándolos a las necesidades reales del municipio.

Con la citada actuación, Fermoselle ha logrado reducir en un 58 por ciento la potencia instalada de 80.819 a 34.405 vatios, y disminuir el consumo energético anual en un 70 por ciento desde 329.822,34 kWh a 102.664,52 kWh .

El presupuesto base de licitación del proyecto ascendió a 723.193 euros, y fue adjudicada por un importe de 591.606 euros.