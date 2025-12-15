Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nuevo acto de protesta por el recorte de las frecuencias del AVE en Sanabria

La Alianza UPA-COAG exigirá la restitución de las paradas suprimidas en la estación y el "arreglo inmediato" de la carretera que une Puebla, Rihonor de Castilla y Braganza

Vecinos reclaman la restitución de las paradas en la estación de Sanabria AV.

M. J. Cachazo

La Alianza UPA-COAG ha convocado una nueva manifestación, con la que volverá a mostrar el rechazo a la reducción del número de paradas en la estación Salabria AV.

El acto de protesta tendrá lugar el sábado 20 de diciembre, a partir de las 12.00 horas, en Riohonor de Castilla y, al margen de reclamar la restitución de las frecuencias del AVE suprimidas, los participantes también exigirán el "arreglo inmediato" de la carretera que une las poblaciones de Puebla de Sanabria, Rihonor de Castilla y Braganza.

En la nueva movilización programada para el sábado, la Alianza UPA-COAG denunciará públicamente que la reducción de paradas del AVE en la estación supone un recorte de servicios en el medio rural, lo que conlleva una mayor precarización en otros públicos como la sanidad, la educación o los servicios administraciones.

Del mismo modo, la organización agraria expondrá públicamente que el recorte en servicios públicos supone una "dificultad añadida" a la permanencia de población y en los pueblos y que "desincentiva el turismo emergente en la comarca".

