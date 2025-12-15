Nuevo acto de protesta por el recorte de las frecuencias del AVE en Sanabria
La Alianza UPA-COAG exigirá la restitución de las paradas suprimidas en la estación y el "arreglo inmediato" de la carretera que une Puebla, Rihonor de Castilla y Braganza
La Alianza UPA-COAG ha convocado una nueva manifestación, con la que volverá a mostrar el rechazo a la reducción del número de paradas en la estación Salabria AV.
El acto de protesta tendrá lugar el sábado 20 de diciembre, a partir de las 12.00 horas, en Riohonor de Castilla y, al margen de reclamar la restitución de las frecuencias del AVE suprimidas, los participantes también exigirán el "arreglo inmediato" de la carretera que une las poblaciones de Puebla de Sanabria, Rihonor de Castilla y Braganza.
En la nueva movilización programada para el sábado, la Alianza UPA-COAG denunciará públicamente que la reducción de paradas del AVE en la estación supone un recorte de servicios en el medio rural, lo que conlleva una mayor precarización en otros públicos como la sanidad, la educación o los servicios administraciones.
Del mismo modo, la organización agraria expondrá públicamente que el recorte en servicios públicos supone una "dificultad añadida" a la permanencia de población y en los pueblos y que "desincentiva el turismo emergente en la comarca".
- El pueblo de Zamora cuyos vecinos se juntaron (y se endeudaron) para trabajar sus propias tierras: historia de la dehesa El Casal
- Junta y Opas apremian al Gobierno a que "haga los deberes" para agilizar el control del lobo en Castilla y León
- El porcino zamorano acusa el golpe de la PPA: 'La carne de cerdo es segura, no nos abandonen
- Hay un pueblo de Zamora donde la ilusión de la Navidad ya ha llegado, ¿quieres saber cuál es y por qué?
- El zamorano Andrés Vaquero y sus 104 años: Sopla las velas en familia, se va a misa e invita a los vecinos en el bar del pueblo
- El pueblo de Sanabria que estrena la gestión del bar: 1.000 euros al mes
- Suma y sigue en la oleada de robos en pueblos de Zamora: colegios y residencias de La Raya alistana
- Tierra del Vino registra 11 robos en 15 días: 'Nos sentimos impotentes