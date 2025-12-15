Figueruela de Abajo rinde homenaje a Fray Romualdo, el "ángel de la paz"

Figueruela de Abajo y sus vecinos se vistieron de recuerdos y gratitud para oficializar el nombramiento de su admirado y añorado hijo y paisano Fray Romualdo Fernández Ferreira, uno de los frailes más ilustres en todo el mundo dentro la Orden Tercera de San Francisco, como Hijo Predilecto del pueblo que le vio nacer hace 88 años, al que los franciscanos consideran "un ángel de la paz, pequeño, pero con un corazón grandioso".

La antigua e histórica iglesia parroquial de Santiago Apóstol, -donde fue bautizado y donde siempre oficiaba sus ritos religiosos cuando regresaba de sus misiones evangélicas y humanitarias por el mundo, fue el escenario ideal para el nombramiento y homenaje en el que se dieron cita las gentes de su pueblo y entre ellos alrededor de una treintena de familiares como Daniel Ferreira Fernández uno de los artífices del reconocimiento que ha contado con la aprobación institucional del Ayuntamiento de Figueruela de Arriba, presidido por la alcaldesa Lucía Codesal Villota. La misa estuvo celebrada por el sacerdote Manuel Muiños hermano de la Hermandad Franciscana del Santísimo Cristo de la Humildad de Salamanca relacionada con Romualdo.

Romualdo Fernández, a la derecha, con su amigo y pariente Daniel Ferreira en 2013, la última vez que visitó Figueruela de Abajo / Ch. S.

Un homenaje y reconocimiento donde estuvo presente la fuera su compañera y mejor amiga de la más tierna infancia Milagros Fernández Cunquero que emocionada regresaba a aquellos tiempos de la Guerra Civil y de la posguerra: “Romualdo tenía mucha fe y ya desde niño se veía en él una gran vocación. Fuimos compañeros de escuela y solíamos ir al corral de la señora Rosa, que era su iglesia propia, allí se subía encima de una piedra y nos predicaba a los amigos”.

Su última visita a tierras alistana tenía lugar en 2013 donde aprovechó para compartir vivencias y recuerdos con su pariente de sangre y amigo Daniel Ferreira Fernández (originario de Figueruela de Abajo) que más de una vez fue su monaguillo pues cuando el fraile regresaba a España tenía la costumbre de ir a celebrar misa, el sólo, frente al altar de la Virgen del Carmen en la iglesia de la Virgen de la Asunción: “Fray Romualdo era una magnífica persona y muy culta, digna de admirar, una eminencia en la Orden Franciscana, una gran persona que ha dejado una profunda huella entre los alistanos y sin lugar a dudas se merece ser Hijo Predilecto de Figueruela de Abajo”.

Día 15 de mayo de 1937 ese fue el insigne día en que vino al mundo Romualdo Fernández Ferreira en el seno de una sencilla y humilde familia de agricultores y ganaderos de Figueruela de Abajo, la formada por Ángel Fernández y Andrea Ferreira, dos alistanos de pura cepa con unas profundas raíces religiosas que inculcaron a sus tres hijos, Romualdo, Maximina y Antonio todos ellos ya fallecidos, teniendo cinco sobrinos, Antonio (fallecido), Concepción, Elena, Ángel y Jesús.

Romualdo dejó las tierras alistanas a muy temprana edad, en 1950, con apenas trece años, saliendo camino del colegio Seráfico de San Francisco ya consciente en su firme deseo de asumir la formación espiritual y académica en la Orden de los Hermanos Menores. En distintos conventos franciscanos españoles cursó teología y filosofía durante su adolescencia y juventud.

Su vocación por los estudios, además de ser muy disciplinado, despertaron entre sus superiores el interés hasta enviarlo a la Custodia Franciscana de Tierra Santa: rama encargada de proteger y animar la vida en los Santos Lugares de Oriente Medio. Jerusalén sería su siguiente destino en 1960 completando allí sus estudios teológicos, antes de pasar a El Cairo, en Egipto, para especializarse en la cultura árabe y en idiomas, claves luego en su misión evangélica.

Siria fue el lugar donde Fray Romualdo desarrolló la mayor parte de su vida hasta fallecer en el Hospital Francés de la ciudad de Damasco el 15 de diciembre de 2015 con 78 años de edad, tras una larga vida como “un puente entre la fe y la ciencia, entre Oriente y Occidente” llevando por bandera siempre sus tres grandes virtudes: la pobreza, humildad de servicio; la obediencia y la fidelidad a su misión; y el amor por la creación y la historia que hablan de Dios”. Sus restos descansan en el Memorial San Pablo de Damasco cerca de donde se convirtió Saulo de Tarso.

Desde Cantalapiedra, en Salamanca, Juanjo, antiguo exfraile franciscano compañero suyo en Jerusalén, le recuerda como “un hombre que no buscó grandezas, pero cuya huella, dócil, discreta y luminosa, ha quedado prendida en tierras lejanas y en corazones próximos” en Aliste y en Damasco “esa ciudad antigua donde eligió morar, convivir, amar y descansar. Su sencillez no fue carencia, fue elección y de ella brotó un amor sincero hacia los pueblos que le acogieron; pasó haciendo el bien, sin ostentación, con el corazón abierto y los ojos puestos en Jesús”.