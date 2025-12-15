La "Autopista Transfronteriza para Insectos Polinizadores" prosigue su recorrido divulgativo por Zamora
Responsables del proyecto exponen en la capital los detalles del futuro corredor ecológico que unirá el castillo de Puebla de Sanabria con el Castelo de Braganza
El proyecto “Autopista Transfronteriza para Insectos Polinizadores” prosigue con su recorrido divulgativo por diferentes localidades de la provincia de Zamora para acercar sus objetivos a nuevos territorios y diversos públicos.
La segunda presentación pública del proyecto ha tenido lugar en el Museo Etnográfico de Castilla y León y los asistentes pudieron conocer que la iniciativa permitirá conectar Puebla de Sanabria, la Mancomunidad Alta Sanabria y las Reservas de la Biosfera de Omaña y Luna, creando un corredor ecológico que unirá el Castillo de Puebla de Sanabria con el Castelo de Braganza.
En representación del Ayuntamiento de Puebla, la concejala Luisa Velasco Riego, agradeció la presencia del público y destacó que este proyecto “aborda un problema global desde una respuesta local y coordinada”, subrayando la importancia de recuperar hábitats, mejorar zonas estratégicas y reforzar la apicultura como actividad esencial para la economía rural.
El técnico del Ayuntamiento de Puebla de Sanabria, Javier Franco, explicó el diseño del corredor ecológico y las actuaciones previstas, detallando el proceso de restauración de áreas clave para favorecer las poblaciones de polinizadores.
Posteriormente, David Hernández, técnico de Kommad Natura S.L., desgranó los detalles del desarrollo práctico del proyecto, describiendo las fases de ejecución y los trabajos que se están llevando a cabo sobre el terreno.
Taller
En el marco de la presentación también se celebró en el Centro Cultural Palacio de la Alhóndiga, un taller sobre la Vespa velutina, impartido por el apicultor Roberto Peña Uña. La sesión permitió conocer mejor el impacto de esta especie invasora, así como herramientas para su detección y control, un tema de creciente interés para apicultores y ciudadanía.
Con esta jornada, el Ayuntamiento de Puebla de Sanabria reafirma su compromiso con la defensa de los polinizadores, la educación ambiental y la colaboración entre territorios, al margen de destacar que la autopista ecológica representa un avance significativo en la conservación de la biodiversidad y en la sensibilización del público.
