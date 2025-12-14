La Wau Mushing triunfa en Moraleja del Vino: perros bajo la niebla
La novedosa prueba nace con el objetivo de promover la práctica deportiva al aire libre y el respeto por los animales
T. S. / E. F.
La “Wau Mushing Zamora” celebrada por primera vez este año en Zamora triunfa en Moraleja del Vino. Se trata de una novedosa prueba deportiva que combina el deporte, la naturaleza y la convivencia con los animales, en concreto, con los perros.
La jornada ha reunido a deportistas, familias y amantes de los canes en una actividad impulsada por la Diputación Provincial de Zamora que nace con vocación de continuidad en el tiempo. El objetivo es fomentar la práctica deportiva al aire libre, el respeto por los animales y la participación ciudadana en un entorno rural, en este caso, Moraleja del Vino.
El programa ha incluido tres modalidades competitivas de 5 kilómetros:
- Canicross (carrera a pie con perro)
- Bikejoring (ciclismo con perro)
- Patín (scooter con perro)
Además, se celebrará una Marcha Familiar, con recorridos de 5 y 2,5 kilómetros, pensada para que cualquier persona pueda disfrutar de la experiencia junto a su mascota en un ambiente lúdico y participativo.
CLASIFICACIÓN
BIKEJORING
- Óscar Araújo Hierro (La Cistérniga)
- Nerea Rodríguez Sierra (Arrigorriaga)
- Manuel González Fernández (Zamora)
- Víctor Hernández Vega (Casaseca de Las Chanas)
CANICROSS
- Rubén Pérez González (Arrigorriaga)
- Ángel Galán Redondo (Santa Marta de Tormes)
- Diego Oliveros de la Calle (Toro)
- Andrés del Teso Luelmo (Zamora)
Demostración de la Guardia Civil
La jornada ha concluido con esta demostración de adiestramiento de la Unidad Cinológica de la Guardia Civil en Castilla y León, con sede en Zamora.
