Villanueva del Campo se vuelca con los villancicos en una agradable noche que llevó la Navidad a su iglesia

No hubo sorpresas y la tarde-noche de este sábado fue placentera en la comarca de Tierra de Campos. Una zona de Zamora donde la despoblación hace casi tantos estragos como el frío del invierno, pero que este año todavía no ha tenido que sufrir demasiadas veces esas temperaturas gélidas. Ayer, con la llegada del Concierto de Villancicos organizado por el Ayuntamiento de Villanueva del Campo, había todavía menos motivos para quedarse en casa, como demostraron los vecinos de esta localidad terracampina. Unos habitantes que se volcaron en todo momento con la iniciativa que llevó la Navidad a sus casas con casi dos semanas de adelanto.

Con puntualidad suiza, el Coro de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid inició a las 18:00 horas su demostración de canto y espíritu navideño. Los villanovanos fueron los mejores acompañantes para este grupo formado por profesores, investigadores y alumnos, que vieron como cada uno de sus villancicos terminaba con la compañía de los aplausos de un público entregado. Una enhorabuena que resonaba de la mejor manera posible, al igual que sus voces, entre las ornamentadas paredes de la medieval iglesia de Santo Tomás, escenario de excepción para su tan esperada actuación.

Felipe Blanco, alcalde de la localidad, se congratuló de la buenísima acogida que tuvo esta iniciativa entre los vecinos, que abarrotaron los bancos corridos del templo terracampino. Villanueva del Campo se convirtió por unas horas en la capital zamorana de la Navidad, llevando a las casas de sus habitantes los siempre especiales y emotivos villancicos navideños. Asimismo, el regidor no se quiso olvidar del párroco local, Benito García, a quien agradeció el detalle de ceder un "espacio singular" como es la iglesia de Santo Tomás para celebrar este concierto navideño. De igual manera, se deshizo en elogios para los integrantes del coro por su "enorme empatía" con el municipio.

Homenajes

Aunque pudiera parecer que los miembros del coro era un grupo de desconocidos para el pueblo, no tardaron en ser uno más. Un detalle que fue posible, en parte, gracias a la idea de su director, Iñaki de Gaspar, que hizo posible la interpretación de 'Noche de Paz' al unísono entre los asistentes y sus pupilos. El favor fue devuelto al instante por el coro local, que entonó un villancico creado por el que fuera director del mismo, Goyo Fernández, ya fallecido. Los homenajes siguieron a lo largo de la noche, cuando los villanovanos entonaron 'Hacia Belén va una burra' con la especial dedicatoria al párroco Abelardo Ferrero por su 'Medalla al Mérito Ciudadano' con 93 años.