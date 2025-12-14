Sayago, una Navidad entre música y pastores

Sayago como escenario del anuncio de la Navidad. El grupo musical Hermanos Galindo ha granado este año en la comarca uno de los villancicos que acompañarán esta Navidad y puede visionarse a través del canal de YouTube.

La iniciativa surgió de una propuesta planteada el año pasado a este grupo familiar salmantino, después del concierto que ofrecieron en Bermillo. Fue el párroco Juan Carbajo quien les propuso la idea de que Sayago y sus pueblos podrían caber en un nuevo villancico puesto que "como Belén, somos los pequeños, la última región, pero acogedores como Belén acogió a Dios".

Niños participantes en el villancico "El pastor dormilón" / Cedida

De este modo han sido los Arribes del Duero, desde la ermita del Castillo de Fariza, pasando porr Cozcurrita y Bermillo, los emplezamiento sayagueses donde los hermanos Galindo han grabado "El pastor dormilón" con la participación niños y adultos sayagueses en el videoclip, ataviados con ropa propia de época sayaguesa y la imprescindible manta zamorana.

A esta composición se ha sumado también el salmo "El Señor es mi pastor", con parajes pastoriles de Cibanal y Villar del Buey de fondo.

"No te pierdas nada, juntos somos más y es más bonita la Navidad".Tras el éxito del villancico y el salmo, las parroquias que atiende pastoralmente Juanjo Carbajo y el equipo de laicos y religiosas, organizan un año más actividades de culto, de fraternidad y de cultura.

Grabación del villancico sayagués / Cedida

El sábado 20, como ya es tradición, una comida de hermandad, en Muga de Sayago donde más de un centenar de personas se reúnen en torno a la misa y a la mesa para celebrar la vida y homenajear a los matrimonios que han celebrado algún aniversario este año que acaba. A las 13:30 será la misa y a las 14:00 la comida y la tarde de diverisón.

El domingo 21, a las 6 y media de la tarde llega uno de los platos fuertes de esta Navidad con el concierto de "Lucía" una niña, que junto a sus tres hermanos, padres y abuelos son un punto fundamental en redes sociales, con más de 600.000 seguidores.

Cartel de los actos de Navidad en Sayago / LOZ

El sábado 27 se ha organizado una excusión a Madrid para disfritar del musical navideño titulado “La noche del 24 de diciembre" y que con varias ediciones acumula un buen número de premios.

También la comarca de Sayago, con sus coros parroquiales y de tamborileros se reunirán el día 3 de enero a las 5 de la tarde en la Iglesia de Bermillo para celebrar su tradicional recital de villancicos.

Y los Magos pondrán punto y final a la Navidad con un Belén viviente y la llegada de los Reyes en la tarde noche del día 5 a la plaza de Bermillo.

Todo regado de chocolates, villancicos, encuentros, abrazos y un sinfín de buenos deseos. "A todo ello se añade la fe y los diferentes horarios de culto en cada parroquia".