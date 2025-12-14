Sayago, una Navidad entre música y pastores
Tras el villancico y el salmo de los Hermanos Galindo, las parroquias organizan actividades en el contexto de las fiestas que se avecinan
I. G.
Sayago como escenario del anuncio de la Navidad. El grupo musical Hermanos Galindo ha granado este año en la comarca uno de los villancicos que acompañarán esta Navidad y puede visionarse a través del canal de YouTube.
La iniciativa surgió de una propuesta planteada el año pasado a este grupo familiar salmantino, después del concierto que ofrecieron en Bermillo. Fue el párroco Juan Carbajo quien les propuso la idea de que Sayago y sus pueblos podrían caber en un nuevo villancico puesto que "como Belén, somos los pequeños, la última región, pero acogedores como Belén acogió a Dios".
De este modo han sido los Arribes del Duero, desde la ermita del Castillo de Fariza, pasando porr Cozcurrita y Bermillo, los emplezamiento sayagueses donde los hermanos Galindo han grabado "El pastor dormilón" con la participación niños y adultos sayagueses en el videoclip, ataviados con ropa propia de época sayaguesa y la imprescindible manta zamorana.
A esta composición se ha sumado también el salmo "El Señor es mi pastor", con parajes pastoriles de Cibanal y Villar del Buey de fondo.
"No te pierdas nada, juntos somos más y es más bonita la Navidad".Tras el éxito del villancico y el salmo, las parroquias que atiende pastoralmente Juanjo Carbajo y el equipo de laicos y religiosas, organizan un año más actividades de culto, de fraternidad y de cultura.
El sábado 20, como ya es tradición, una comida de hermandad, en Muga de Sayago donde más de un centenar de personas se reúnen en torno a la misa y a la mesa para celebrar la vida y homenajear a los matrimonios que han celebrado algún aniversario este año que acaba. A las 13:30 será la misa y a las 14:00 la comida y la tarde de diverisón.
El domingo 21, a las 6 y media de la tarde llega uno de los platos fuertes de esta Navidad con el concierto de "Lucía" una niña, que junto a sus tres hermanos, padres y abuelos son un punto fundamental en redes sociales, con más de 600.000 seguidores.
El sábado 27 se ha organizado una excusión a Madrid para disfritar del musical navideño titulado “La noche del 24 de diciembre" y que con varias ediciones acumula un buen número de premios.
También la comarca de Sayago, con sus coros parroquiales y de tamborileros se reunirán el día 3 de enero a las 5 de la tarde en la Iglesia de Bermillo para celebrar su tradicional recital de villancicos.
Y los Magos pondrán punto y final a la Navidad con un Belén viviente y la llegada de los Reyes en la tarde noche del día 5 a la plaza de Bermillo.
Todo regado de chocolates, villancicos, encuentros, abrazos y un sinfín de buenos deseos. "A todo ello se añade la fe y los diferentes horarios de culto en cada parroquia".
- El pueblo de Zamora cuyos vecinos se juntaron (y se endeudaron) para trabajar sus propias tierras: historia de la dehesa El Casal
- El zamorano Andrés Vaquero y sus 104 años: Sopla las velas en familia, se va a misa e invita a los vecinos en el bar del pueblo
- El pueblo de Sanabria que estrena la gestión del bar: 1.000 euros al mes
- El belén de croché más grande del mundo está en este pueblo zamorano
- La 'sorprendente vitalidad' de don Abelardo, medalla al mérito ciudadano
- Suma y sigue en la oleada de robos en pueblos de Zamora: colegios y residencias de La Raya alistana
- Rapidez y juego en uno de los Toros de la Purísima más multitudinarios
- Tierra del Vino registra 11 robos en 15 días: 'Nos sentimos impotentes