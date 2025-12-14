Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sayago, una Navidad entre música y pastores

Tras el villancico y el salmo de los Hermanos Galindo, las parroquias organizan actividades en el contexto de las fiestas que se avecinan

Niños sayagueses durante la grabación del villancico

Niños sayagueses durante la grabación del villancico / Cedida

I. G.

Sayago como escenario del anuncio de la Navidad. El grupo musical Hermanos Galindo ha granado este año en la comarca uno de los villancicos que acompañarán esta Navidad y puede visionarse a través del canal de YouTube.

La iniciativa surgió de una propuesta planteada el año pasado a este grupo familiar salmantino, después del concierto que ofrecieron en Bermillo. Fue el párroco Juan Carbajo quien les propuso la idea de que Sayago y sus pueblos podrían caber en un nuevo villancico puesto que "como Belén, somos los pequeños, la última región, pero acogedores como Belén acogió a Dios".

Niños participantes en el villancico &quot;El pastor dormilón&quot;

Niños participantes en el villancico "El pastor dormilón" / Cedida

De este modo han sido los Arribes del Duero, desde la ermita del Castillo de Fariza, pasando porr Cozcurrita y Bermillo, los emplezamiento sayagueses donde los hermanos Galindo han grabado "El pastor dormilón" con la participación niños y adultos sayagueses en el videoclip, ataviados con ropa propia de época sayaguesa y la imprescindible manta zamorana.

A esta composición se ha sumado también el salmo "El Señor es mi pastor", con parajes pastoriles de Cibanal y Villar del Buey de fondo.

"No te pierdas nada, juntos somos más y es más bonita la Navidad".Tras el éxito del villancico y el salmo, las parroquias que atiende pastoralmente Juanjo Carbajo y el equipo de laicos y religiosas, organizan un año más actividades de culto, de fraternidad y de cultura.

Grabación del villancico sayagués

Grabación del villancico sayagués / Cedida

El sábado 20, como ya es tradición, una comida de hermandad, en Muga de Sayago donde más de un centenar de personas se reúnen en torno a la misa y a la mesa para celebrar la vida y homenajear a los matrimonios que han celebrado algún aniversario este año que acaba. A las 13:30 será la misa y a las 14:00 la comida y la tarde de diverisón.

El domingo 21, a las 6 y media de la tarde llega uno de los platos fuertes de esta Navidad con el concierto de "Lucía" una niña, que junto a sus tres hermanos, padres y abuelos son un punto fundamental en redes sociales, con más de 600.000 seguidores.

Cartel de los actos de Navidad en Sayago

Cartel de los actos de Navidad en Sayago / LOZ

El sábado 27 se ha organizado una excusión a Madrid para disfritar del musical navideño titulado “La noche del 24 de diciembre" y que con varias ediciones acumula un buen número de premios.

También la comarca de Sayago, con sus coros parroquiales y de tamborileros se reunirán el día 3 de enero a las 5 de la tarde en la Iglesia de Bermillo para celebrar su tradicional recital de villancicos.

Y los Magos pondrán punto y final a la Navidad con un Belén viviente y la llegada de los Reyes en la tarde noche del día 5 a la plaza de Bermillo.

Todo regado de chocolates, villancicos, encuentros, abrazos y un sinfín de buenos deseos. "A todo ello se añade la fe y los diferentes horarios de culto en cada parroquia".

