El porcino zamorano acusa el golpe de la PPA: "La carne de cerdo es segura, no nos abandonen"

Vaya por delante que el brote de peste porcina africana afecta solo a jabalís salvajes, que está focalizado en Barcelona y que no existe ningún contagio en granjas de cerdos. Vaya también por delante que el consumo de carne de cerdo y sus derivados es totalmente seguro, no afecta a las personas ni por contacto con los animales ni por ingestión. Pero la realidad es tozuda. "Aunque estamos a 800 kilómetros del contagio, lo estamos pagando todos" apunta el líder de COAG Lorenzo Rivera, ganadero de porcino, de los contados que sobreviven en Zamora de forma independiente, fuera del sistema integrado de producción.

"Hay que transmitir tranquilidad e informar bien al consumidor en el sentido de que la peste porcina no tiene ningún riesgo para el ser humano ni para otras especies, ni mucho menos para el consumo de carne". Un mensaje en el que insiste el sector, consciente del impacto que el brote ha generado en la sociedad y en los mercados. "El virus solo ha aparecido en la fauna salvaje (jabalí), no hay ninguna granja infectada. Todos los cerdos, incluso los del perímetro del brote, están totalmente sanos, van a ir a la cadena alimentaria con todas las garantías" precisa Lorenzo Rivera.

"El foco está en animales silvestres, las granjas están limpias, no hay que abandonar al sector" incide José Manuel Domínguez, técnico de ganadería de la Unión de Cooperativas de Castilla y León, Urcacyl. Pero indudablemente la PPA ya está impactando en los mercados con los precios "por los suelos", valoraba ayer el presidente de la Federación de Asociaciones de Productores de Ganado Porcino de Castilla y León (Feporcyl), Miguel Ángel Ortiz Latorre. En concreto, detalló que por cada cerdo en matadero el productor debe asumir 30 euros de sobrecoste. En tres semanas ha caído el precio prácticamente un 30 por ciento.

Granja de cerdos de Guillermo Castaño en Corrales del Vino / G. C.

El impacto está principalmente en las exportaciones de uno de los "pilares más robustos de la economía agraria" como es el sector porcino, con una facturación anual superior a los 25.000 millones de euros, destaca Urcacyl.

"Con los mercados que se han cerrado, más o menos quedan un 14% de los volúmenes que exportaba España sin colocar y por tanto hay que buscar otros nichos para esa mercancía. Eso está presionando el precio a la baja" analiza José Manuel Domínguez, quien sitúa más las consecuencias de la cris en la exportación que en el mercado interno.

"A día de hoy yo tengo un contrato de venta de mis cerdos y no ha afectado. Pero si dentro de un mes o unos días no tienen salida los cochinillos se puede producir un atasque de carne y no vamos a ser capaces de sacarla al mercado" advierte Lorenzo Rivera.

Un mercado parado

La incertidumbre está servida. Adrián Rodríguez, con una empresa familiar dedicada a la comercialización de cochinillos, dibuja un panorama preocupante. "El mercado está parado. Ahora mismo se ha cerrado la exportación y como consecuencia de ello las naves no ceban, no quieren arriesgarse a criar animales de 20 kilos por temor a no tener venta, entonces tienen que atostonar (quitar los animales de pequeños) y sacarlos como sea. El problema es que muchas empresas no se han hecho cargo de la carne y hay mataderos que reducen el sacrificio, entonces hay una producción bestial superior al consumo. Como hay mucho cochinillo en el mercado, están a precios regalados".

Es un hecho que la cotización del cerdo se desploma en las lonjas. "Esta Navidad se va a comer el cochinillo más barato de la historia; ahora mismo estamos con precios de enero o febrero". Y aun así, Adrián Rodríguez asegura que la insólita rebaja a las puertas de la Navidad no está teniendo respuesta del consumidor porque "la televisión está haciendo mucho daño. Es verdad que se insiste mucho en que la peste porcina no afecta a la carne, pero en el fondo el ama de casa tiene miedo y el consumo está bajando. Lo que no puede ser es que yo esta semana tenga que congelar cochinillos cuando en condiciones normales tendría que estar sacado por lo menos mil diarios. Ahora mismo la gente se tendría que pegar por los cochinillos, tendríamos que estar corriendo para surtir al mercado y es todo lo contrario".

Imagen dañada

José Bruña, vendedor de carne de cerdo y presidente de los industriales del Mercado de Abastos de Zamora, coincide en la bajada de la demanda. "Aunque se ha insistido mucho en el mensaje de que la peste porcina no afecta, indudablemente la imagen se ve dañada y el consumidor se muestra un poco reacio". Y ello sabiendo que "en España el control sanitario sobre las carnes es muy bueno. Seremos de los mejores de Europa, solo hay que ver las naves de porcino, de aves y en general todas las ganaderías. Tenemos que estar muy tranquilos con nuestros ganaderos y la trazabilidad de los productos, pero se nota que la gente empieza a tirar un poco para atrás con el cerdo, igual que pasó en su día con la crisis de las vacas locas".

Venta de carne de cerdo y derivados en el Mercado de Abastos de Zamora / Víctor Garrido

El viaje al origen de la cadena alimentaria nos lleva a las granjas, donde se sigue un ritmo "normal" de trabajo, aunque con la respiración contenida. El porcino es un sector altamente profesionalizado, en continua innovación y sometido a una estricta legislación y medidas biosanitarias que obliga a una permanente formación.

Oscar Álvarez gestiona una granja de integración para engorde de cerdos en Pinilla de Toro. Cuando saltó la crisis de la peste porcina africana en Barcelona le pilló "con una parte de la granja llena, los lechones recién traídos en un edificio y el otro por llenar". Cuenta que, de momento, "a nivel de trabajo no he notado nada, han venido los cerdos y se los están llevando a su ritmo normal. El miedo que hay es que puedan aparecer casos dentro de granjas, no solo en la naturaleza como hasta ahora".

Bioseguridad

Por eso, toda precaución es poca en instalaciones caracterizadas por un estricto cumplimento de las medidas de bioseguridad. "Sería muy difícil que estas granjas se pudieran infectar, aunque estamos extremando el blindaje de las naves, que no se escape ni entre nada" precisa el ganadero de Pinilla de Toro. "Cuidar que el vallado perimetral esté perfecto, que no acceda nadie sin antes haberse desinfectado todo. Ahora hay que ser muy escrupulosos para evitar problemas". A pesar de todo el "rigor con el que trabajamos", Oscar Álvarez lamenta que el sector porcino "siempre esté en el punto de mira; la sociedad como que nos mira un poco mal y tenemos que cuidar mucho las formas".

Cochinillos preparados para su comercialización en la industria La Salvación de Zamora / A. R.

Desde su granja de integración en Corrales del Vino, Guillermo Castaño estima que "cualquier crisis genera impacto y lo estamos viendo en lonjas, con una caída de precios que no toca fondo de momento. Lo hemos visto en los mercados catalanes o en Segovia, donde es la primera vez que bajan los tostones por Navidad".

¿Qué puede pasar en adelante? "Es una variable que no sabe ahora mismo nadie, porque va a depender de cómo controlen y erradiquen el foco" argumenta este ganadero, quien certifica las "medidas de bioseguridad" de las granjas, limpias del virus en toda España, incluido el perímetro de seguridad donde saltó el foco. "Ahora mismo si surge un positivo en granjas es por negligencia del ganadero porque con los protocolos de seguridad que tenemos en teoría es imposible que salte el virus". El rígido protocolo en estas instalaciones lleva a situaciones que pueden sonar un tanto extravagantes en pos del bienestar animal. "Cuando le hablo a la gente de que a los cerdos le ponemos un juguete en la cuadra no se lo creen. Son herramientas muy útiles para reducir el estrés de los animales" argumenta Guillermo Castaño.

En este escenario tan confuso y en un periodo álgido para la cesta de la compra, los productores apelan a "que no se reduzca el consumo" y recuerden el "esfuerzo" que hizo el campo "para que no faltaran alimentos durante el Covid" precisa Ortiz Latorre. "Creo que el consumidor tiene claro que la carne no tiene ningún problema, pero siempre queda algo. Cuando el río suena... la gente habla. Esperemos que la pesadilla pase pronto" transmite Óscar Álvarez.

