Miranda do Douro abre "Tierra Natal" del 13 de diciembre al 7 de enero para disfrute de zamoranos y portugueses

La ciudad y el concelho de Miranda do Douro, fronteriza con la provincia de Zamora (comarcas de Aliste y Sayago), abrirá las puertas de par del “Largo do Castelo” para convertirse en el epicentro de la Navidad en “La Raya” de España y Portugal con su encantadora “Tierra Natal” que cada año recibe a miles de portugueses y españoles para disfrutar en familia y en convivencia y hermandad del espíritu navideño en un territorio sin fronteras.

Para Helena Barril, presidenta del concelho de Miranda do Douro: “Tierra Natal es una iniciativa que busca potenciar la convivencia y hermandad de los españoles y portugueses a través de los actos navideños. Invitamos a todos a venir a pasar y disfrutar las navidades con nosotros con la seguridad que en Miranda do Douro les recibiremos con los brazos abiertos.

Entre los grandes atractivos estará la pista de hielo, gratuita, que tras su éxito la pasadas navidades regresa para proporcionar momentos de diversión y aventura en familia a padres y a hijos. Un evento que une a niños españoles y portugueses. La carpa dedicada a los mas pequeños será el lugar donde la fantasía cobrará vida con hinchables y con la acogedora Casa de Papa Noel.

Navidad en Miranda do Douro / Ch. S.

La magnífica iluminación navideña creando un escenario mágico invita, nada más llegar a Miranda do Douro, a disfrutar a mayores y a jóvenes. Además Papa Noel estará presente para repartir alegrías y sonrisas, acompañado de un programa completo de animación, música en directo, danzas, hinchables y el encantador Tren de Navidad que llevará a los visitantes a pasear por la ciudad iluminada, en un escenario de pura magia.

Tierra Natal invita a vivir una Navidad memorable en Miranda do Douro “Traiga su familia y amigos y déjese envolver por el encanto de este evento que promete calentar los corazones y celebrar la magia navideña compartida por mirandeses y zamoranos”.

Helena Barril / Ch. S.

Tierra Natal abre sus puertas el 13 de diciembre a las 11 horas. El día 20 actuará la Banda Filármonica Mirandesa en la catedral (22 horas) y el 22 animará las calles. Los Pauliteiros de Miranda de Faruga y Malhadas serán los protagonistas a las 16 horas los días 21 y 23. El día de Nochebuena, a las 17 horas, los rapaces solteros de la ciudad llegarán con los carros de leña a la ciudad. El 26 concierto disney en el miniauditorio y el 27 feria en la plaza y actuación de los pauliteiros de Sao Martinho de Angueira. El 4 de enero actuarán los pauliteiros de Sendim. Se finalizará con el encuentro de “”Cantares dos Reis”.

En tiempos del solsticio de invierno el concelho de Miranda do Douro brillará con luz propia. El día 14 tendrá lugar en la aldea de Sao Pedro da Silva la fiesta de Santa Lucía con “El Bielho y la Galdrapa”, el 27 y 28 en Constantim la fiesta de los mozos por San Juan de Navidad, del 26 al 28 en Miranda el Festival Geada y el 31 el entierro del año viejo. La fiesta de Meninho tendrá lugar el 1 de enero en Vila Cha de Braciosa.

Cartel / LOZ

La Cámara Municipal de Miranda do Douro está apostando muy fuerte por potenciar sus valores y tradiciones a nivel nacional e internacional, en este último caso muy en particular en la provincia de Zamora desde cuya capital cada día son muchos los zamoranos que se acercan hasta la ciudad a pasar el día, hacer sus compras y disfrutar de su patrimonio y gastronomía.

Son los alistanos y sayagueses los más habituados a pasarse de “La Raya” cada día y de hecho a lo largo de todo el año una gran parte de los usuarios de las piscinas cubiertas de Miranda do Douro son las gentes llegadas desde Aliste y Sayago.