Hay un pueblo de Zamora donde la ilusión de la Navidad ya ha llegado, ¿quieres saber cuál es y por qué?

Las “Navidades con Ilusión” llegaron a la insigne villa de Tábara durante la noche para teñir de armonía, villancicos, alegría, sabores y colores el ya de por si mágico entorno de la Sierra de la Culebra donde las casas tabaresas brillarán con luz propia hasta el día 6 de enero gracias al tesón, la maestría y buena voluntad de las propias familias que, llegando Santa Lucía, un año más, se han encargado de convertir altruistamente sus hogares en auténticos portales de Belén de Judá.

Al agonizar la tarde la Plaza Mayor fue convirtiéndose en lugar de reencuentro de vecinos y forasteros, de niños, jóvenes y mayores, solos o en familia, portadores todos ellos de la fiebre del espíritu navideño, con una infancia quizás perdida con la edad, pero nunca olvidada en la memoria y en el corazón, que como el Ave Fénix renace de sus cenizas del olvido cuando se va el otoño.

Con la figura de León Felipe como mudo testigo, la comitiva de Navidades con Ilusión iniciaba la ruta nocturna abierta por la Carroza de Navidad acompañada por la siempre ilusionante, activa y masiva presencia de los niños de cada casa, unos convertidos en elfos y los otros más pequeños disfrutando de ellos. Luces, colores y sonrisas, caras de felicidad, regalos y golosinas para disfrutar con los cinco sentidos, mientras los ojos caían cautivados por las casas decoradas.

Santi Andrés

Creadas en 2022 por Santi Andrés Fresno en un intento por recobrar la normalidad arrancada de cuajo por la crisis sanitaria global originada por la pandemia, Navidades con Ilusión no solo lograba su objetivo, sino que, sin prisa, pero sin pausa, fue creciendo hasta hacerse mayor y logran convertir a Tábara, al más puro estilo de Vigo, en un referente de la Navidad en la provincia de Zamora.

Este año de nuevo éxito rotundo y muestra de ello es que un total de 29 familias han decorado las fachadas, jardines y entornos de sus hogares con tintes navideños para orgullo propio y disfrute de quienes quieran visitarlas y disfrutarlas:

Estas son la familias: Tu Voz Digital, Marisa Berdión, Ayuntamiento, Farmacia Anabel, Maite del Roble, Paquita Caballero, Yanira y Mario Ballesteros, Carmen Diez León, Loren Fresno García, Cristian Ballestero Fariñas, Cristina Dosoftei, Tasi y Manolo Ferrero Román, Ian Ferrero (Bea y Dani), Mario Benito Reinaldo, Nieves San Primitivo Mielgo, María del Carmen Ballestero, Petri Vara López, Martina y Mia Morán, Emma y Eva Peña, Pedro José Vara, Mari Carmen Pernía, Iveta Valentinova Krastevska, Mari José Fariñas, Azucena Belver Cerecinos, familia Villalón Ballestero, Eva Esteban, Conchi y Estefanía Ballesteros, Marta Alonso López y Raquel Serrano Gallardo.

Atrás quedaron los inicios como concurso y este año, a petición de los propios participantes, se ha optado por que lo importante no es competir si participar. No obstante, si hay premio, pero para todos por igual: Navidades con Ilusión ha entregado a cada familia una magnífica cesta de navidad por cortesía del Ayuntamiento de Tábara cuya Corporación Municipal preside el alcalde Antonio Juárez Núñez y tiene como concejala de Cultura a Paquita Gutiérrez. La organización corre a cargo de la Asociación Cultural “Magius” y Tu Voz Digital.

Cartas

Papa Noel será el protagonista el día 20 con salida de la carroza de la Plaza Mayor hasta la calle “Lavapiés” donde los niños le entregarán sus cartas mientras él les ofrece regalos y caramelos, siguiendo luego a la Casa de los Elfo lugar de misterio y fantasía. Concierto de navidad el 21 a las 17.30 horas en el Edificio del Reloj con violoncelos del Conservatorio Miguel Manzano de Zamora.

Los amantes de las pastoradas tendrán una cita obligada a partir de la medianoche de Nochevieja en la iglesia de la Virgen de la Asunción con la Misa de Gallo y el canto de “La Cordera”. El 26 cuento de Navidad en la Casa de los Elfos. Los días 27 (San Juan de Navidad) y 28 (Santos Inocentes) más de 70 tabareses y tabaresas representaran entre las 17.30 y las 20.30 horas el “Belén Viviente”.

Se cerrará el año 2025 y se dará la bienvenida a 2026 con una animada Nochevieja en el Auditorio Municipal “Leticia Rosino”. En enero protagonismo el día 5 con la cabalgata de Melchor, Gaspar y Baltasar y el 6 con la representación del auto de Reyes Magos de Oriente.