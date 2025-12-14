Aparatoso accidente en Lubián: un camionero de 50 años, atrapado tras volcar su vehículo en la autovía A-52

Nuevo accidente de tráfico en una carretera de la provincia de Zamora. El último ha tenido lugar esta madrugada en la autovía A-52, a la altura de Lubián en sentido Orense, cuando un camión articulado salió de la vía y quedó volcado lateralmente sobre las biondas de protección. Como resultado del vuelco, el conductor de unos 50 años, único ocupante del vehículo, quedó atrapado en el interior y tuvo que ser excarcelado por los bomberos de Rionegro del Puente.

El hombre fue trasladado en ambulancia para recibir atención sanitaria, ya que se encontraba herido.

El camión, tras el accidente en Lubián. / Consorcio de Bomberos de la Diputación de Zamora

La actuación se produjo tras recibir el aviso del Centro de Emergencias de Castilla y León 1-1-2 a las 00:35 horas.

Fuga de gasóleo

Además, los bomberos tuvieron que hacer frente a una fuga de gasóleo sobre la calzada para evitar riesgos adicionales para la circulación y garantizar la seguridad en la zona.

Estado del camión tras volcar. / Bomberos del Consorcio de la Diputación de Zamora

Carril cortado hasta este lunes

El camión permanece todavía en la zona y será retirado del lugar durante la mañana de este lunes, de modo que uno de los carriles permanecerá cortado durante todo el día a la altura del punto kilométrico 103 donde tuvo lugar el accidente de tráfico. La zona está debidamente señalizada por el equipo de mantenimiento de carreteras del Estado.