Aparatoso accidente en Lubián: un camionero de 50 años, atrapado tras volcar su vehículo en la autovía A-52
El camión no será retirado de la carretera hasta este lunes, por lo que un carril permanece cortado a la altura del punto kilómetro 103
Los bomberos de Rionegro del Puente tuvieron que hacer frente también a una fuga de gasóleo sobre la calzada
T. S.
Nuevo accidente de tráfico en una carretera de la provincia de Zamora. El último ha tenido lugar esta madrugada en la autovía A-52, a la altura de Lubián en sentido Orense, cuando un camión articulado salió de la vía y quedó volcado lateralmente sobre las biondas de protección. Como resultado del vuelco, el conductor de unos 50 años, único ocupante del vehículo, quedó atrapado en el interior y tuvo que ser excarcelado por los bomberos de Rionegro del Puente.
El hombre fue trasladado en ambulancia para recibir atención sanitaria, ya que se encontraba herido.
La actuación se produjo tras recibir el aviso del Centro de Emergencias de Castilla y León 1-1-2 a las 00:35 horas.
Fuga de gasóleo
Además, los bomberos tuvieron que hacer frente a una fuga de gasóleo sobre la calzada para evitar riesgos adicionales para la circulación y garantizar la seguridad en la zona.
Carril cortado hasta este lunes
El camión permanece todavía en la zona y será retirado del lugar durante la mañana de este lunes, de modo que uno de los carriles permanecerá cortado durante todo el día a la altura del punto kilométrico 103 donde tuvo lugar el accidente de tráfico. La zona está debidamente señalizada por el equipo de mantenimiento de carreteras del Estado.
- El pueblo de Zamora cuyos vecinos se juntaron (y se endeudaron) para trabajar sus propias tierras: historia de la dehesa El Casal
- El zamorano Andrés Vaquero y sus 104 años: Sopla las velas en familia, se va a misa e invita a los vecinos en el bar del pueblo
- El pueblo de Sanabria que estrena la gestión del bar: 1.000 euros al mes
- El belén de croché más grande del mundo está en este pueblo zamorano
- La 'sorprendente vitalidad' de don Abelardo, medalla al mérito ciudadano
- Suma y sigue en la oleada de robos en pueblos de Zamora: colegios y residencias de La Raya alistana
- Rapidez y juego en uno de los Toros de la Purísima más multitudinarios
- Tierra del Vino registra 11 robos en 15 días: 'Nos sentimos impotentes