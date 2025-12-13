Tierra del Vino registra 11 robos en 15 días: "Nos sentimos impotentes"

Alcaldes de la comarca de Tierra del Vino piden a los vecinos extremar la precaución ante los últimos robos sufridos que se extienden por al menos cinco localidades dejando 11 incidentes entre robos (8) e intentos de robo (3) en las últimas dos semanas, según información extraoficial. A Villaralbo, Morales del Vino, Arcenillas y El Perdigón se sumaba en la tarde del pasado jueves Gema, donde el párroco alertaba del saqueo de gasoil en la casa consistorial. Un día antes ya se anotó un robo en la zona de los chalets del municipio moralino, así como en El Perdigón, donde los ladrones trataron de acceder a una vivienda sin éxito.

"La preocupación es evidente. El otro día, sin ir más lejos, vino al pueblo una funcionaria del Instituto Nacional de Estadística (INE) y no le dejaron entrar a una casa". Ni la obligatoriedad a la hora de cumplir con la ley –previa llegada de la carta certificada– puede con el miedo de los vecinos, incluso de los más jóvenes, "cuando habitualmente los más celosos de dejar pasar a extraños no suelen ser ellos, sino la tercera edad", apunta Rafael Calvo, alcalde de Jambrina que pese a no haber sufrido por el momento episodios recientes, llama a permanecer vigilantes.

La edad media en esta comarca se sitúa en los 49 años, si bien en los pueblos más pequeños aumenta considerablemente. "Hay mucha gente mayor; es el mayor miedo que tengo", reconoce Calvo, porque "ya no es lo que se lleven", sino el susto que dejan en el cuerpo.

Tal es la situación que los consistorios han emitido bandos y mensajes de alerta ciudadana para instar a aumentar la vigilancia ante cualquier situación anómala o presencia de desconocidos. Los más afortunados apuestan por extender su horario de teletrabajo, especialmente "a partir de las 19.30 horas, que es el momento en el que, por experiencia de los avisos, se registran las entradas" a domicilios por parte de los ladrones.

Los grupos de WhatsApp vecinales son los primeros atentos a cualquier incidencia, también los que advierten a los propios regidores porque "nos enteramos por los propios vecinos", aclara el teniente de alcalde de Morales, Rubén García: "Nos sentimos impotentes ante estas situaciones. ¿Qué hacemos?".

La información extraoficial contrasta en número con las denuncias formuladas ante la Guardia Civil, que permiten cuantificar los datos de delincuencia para analizar la evolución y aplicar mayores medidas de vigilancia. Los datos oficiales tan solo constatan cinco robos o intentos de robo en Morales del Vino, El Perdigón (ambos el pasado 10 de diciembre), Villaralbo y Arcenillas.

En este último pueblo el intercambio de mensajes entre los vecinos ofrece hasta pistas sobre un vehículo sospechoso. Solo aquí se habla de tres casos, dos intentos frustrados y un robo el pasado viernes, 5 de diciembre. En el caso de Gema, recuerda su alcalde que la siniestralidad ha aumentado en lo que llevan de año "y justo mira lo que pasa".

La petición de aumentar la vigilancia policial es una constante entre vecinos y los propios regidores: "Lo que pedimos es que nos den más asistencia", si bien apunta Santiago Lorenzo, alcalde de Villaralbo que "se lo decimos cada vez que hablamos con ellos". Allí se han registrado dos robos en domicilios, ambos denunciados ante la Guardia Civil.