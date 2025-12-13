Suma y sigue en la oleada de robos en pueblos de Zamora: colegios y residencias de La Raya alistana

Suma y sigue en la oleada de robos en la Zamora rural, concretamente en la Tierra del Vino. La Raya de España (comarca de Aliste) y Portugal (Tras os Montes y Alto Douro) ha sufrido a lo largo de los últimos días varios robos en residencias de la tercera edad, inmuebles municipales y colegios de educación infantil y primaria lo cual ha vuelto a desatar de nuevo un profundo malestar y preocupación entre los habitantes de la comarca alistana que durante está parte final del otoño y luego ya durante todo el invierno en su mayoría son personas de la tercera edad.

Al menos en dos de los tres casos los robos, donde no han logrado llevarse nada de valor, han tenido como eje vertebrador la carretera Nacional 122, vital para caso de ser descubiertos poder huir hacia el extranjero (Portugal). Aparte ha sorprendido los lugares elegidos pues en Alcañices y San Vitero era obvio que no había dinero y en Trabazos tuvieron la osadía de entrar sabiendo de antemano que dentro había tanto residentes como trabajadores.

En San Vitero los amigos de lo ajeno eligieron el Recinto Ferial del Noroeste donde intentaron asaltarlo forzando la puerta principal, la cual no lograron abrir a pesar de sufrir graves destrozos, entre otros la rotura de las cristaleras y el doblado de las planchas de aluminio con lo cual ahora ni abre ni cierra bien y habrá de cambiarse en tu totalidad.

Colegio de Alcañices / Ch. S.

En un principio al encontrarse la puerta rota se pensó que podría haber sido algún despiste de algún niño con alguna piedra o algún balón, cosa que se descartó inmediatamente al ver y analizar detenidamente los destrozos. En el interior no se ha echado nada en falta. No obstante, la reposición de la puerta tendrá un coste económico bastante importante.

La alcaldesa Laura Vanesa Mezquita Mezquita ya dio cuenta de lo sucedido a la Benemérita y el lunes por la mañana se desplazará a la Casa Cuartel de la Guardia Civil en Alcañices para interponer oficialmente la correspondiente denuncia.

El Alcañices las afectadas han sido las instalaciones del Colegio de Educación Infantil y Primaria “Virgen de la Salud” situado en el barrio periférico del “Alto la Atalaya”, junto al Centro de Salud, donde los autores del robo habrían causado importantes destrozos, sin llevarse nada.

Por último, también entraron en la Residencia de la Tercera Edad de Trabazos de Aliste que se sitúa en las inmediaciones de la carretera Nacional 122. Tampoco aquí lograron el botín deseado. Tuvieron la osadía de entrar y se llevaron la caja fuerte sin darse cuenta que ni siquiera tenía llave (al parecer ni siquiera estaba cerrada) y no tendría dinero dentro.

Puerta rota en San Vitero / Ch. S.

Efectivos de la Guardia Civil ya han iniciado la investigación, nada más conocerse los hechos, con vistas a dar con los autores de los robos y ponerlos a disposición judicial. La presencia de los agentes de la Benemérita en sus patrullas diarias por los pueblos se agradece y mucho por parte de las autoridades y de los ciudadanos no solo como garantes de la seguridad ciudadana sino también porque son un factor disuasorio, lo mismo que la presencia de la Policía Nacional de Fronteras que tiene su comisaría en la Villa de Alcañices y suele estar presente en pueblos y carreteras.

En el Ayuntamiento de San Vitero (San Juan del Rebollar, Villarino de Cebal, El Poyo y San Cristóbal) la alcaldesa Laura Vanesa Mezquita ha pedido a todos sus vecinos que estén muy atentos a cualquier anomalía, presencia rara o actuaciones de gente desconocida en los pueblos y que de ser necesario se llame inmediatamente a la Guardia Civil: “No queremos alterar a nadie, solo queremos que estemos pendientes, tengamos la información y si vemos algo raro llamemos a la Guardia Civil”. La Benemérita ha aconsejado estar alerta y si se ve algo raro y sospechoso se les llame.

La Raya de España y Portugal había vivido durante los últimos años un periodo de relativa calma tras la preocupante oleada de robos de antaño centradas principalmente en las iglesias.

Residencia de Trabazos / Ch. S.

Sorprende sobremanera a los alcaldes, concejales, secretarios interventores y vecinos el intento de entrar en sus propiedades pues es sabido por todos que actualmente en ningún consistorio se trabaja con dinero en metálico para cobros o pagos, todo funciona mediante transferencias bancarias y el cobro de impuestos está delegado en la Diputación de Zamora, por lo cual en las dependencias municipales no hay dada de valor que robar y menos aún monedas o billetes.

Ante el temor de que los robos vuelvan a centrarse en los templos religiosos (iglesias y ermitas) tanto los curas como los mayordomos que las atienden por enésima vez inciden en que en los edificios religiosos no hay tampoco dinero ya que las monedas tanto de los cepillos de limosnas como de subastas es retirado inmediatamente después de las misas y depositado en el banco.

Lo mismo sucede con las ermitas campestres situadas fuera de los cascos urbanos donde ni siquiera permanecen las imágenes de valor ante el temor de que puedan ser robadas o violentadas.

Valga como ejemplo el de ermita de Nuestra Señora la Virgen de la Luz en “La Raya” con Moveros, donde la preciosa imagen de la protectora de la vista que se venera cada domingo siguiente a San Marcos (25 de abril), que antaño vivía los 365 días del año en el santuario campestre, se encuentra ahora en la iglesia matriz del casco urbano de situadas fuera la aldea de Constantim: se sube a la ermita la víspera, allí la salvaguarda la GNR (Guarda Nacional Republicana) y el día de la romería por la tarde regresa al pueblo. Sus valiosas joyas de oro es imposible robarlas pues se hallan a buen recaudo en una caja de seguridad de un banco en Oporto.

Suponiendo que no hay en los templos nada que robar el mayor temor se centra en los destrozos que se suelen causar para entrar en su patrimonio material, muy en particular en puertas o ventanas.