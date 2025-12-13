Sayago rinde homenaje a Justo Alejo en el 90 aniversario de su nacimiento

La Biblioteca Municipal de Bermillo de Sayago acogerá el próximo jueves 18 de diciembre a las 18:30 horas un acto de homenaje al escritor y poeta de Formariz, Justo Alejo, con motivo del 90 aniversario de su nacimiento (1935–2025).

Bajo el título “Justo en su tierra”, el encuentro consistirá en un recital poético centrado en sus primeros versos, una propuesta que busca reconectar la figura del autor con el territorio que marcó sus inicios vitales y literarios.

Cartel / LOZ

El acto, cuya presentación realizará el periodista y escritor sayagués José José Martín Barrigós, se plantea como una oportunidad para rescatar la voz temprana de Justo Alejo y acercarla tanto a lectores habituales como a nuevas generaciones, poniendo en valor su legado desde el lugar donde nació su vínculo con la palabra.

El homenaje se integra dentro de las actividades culturales promovidas por la Biblioteca Municipal, que en los últimos años viene apostando por recuperar figuras literarias ligadas al territorio sayagués y por crear espacios de reflexión en torno a la memoria, la creación y la identidad cultural.

El recital tendrá lugar en la Biblioteca Municipal de Bermillo de Sayago y está abierto a todos los públicos. Una invitación a detenerse, escuchar y descubrir los versos que marcaron el inicio de la trayectoria de una figura literaria con proyección nacional, sin perder nunca el vínculo con su tierra.