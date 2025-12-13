"Saucan@s, en Confianza" exalta cuatro destacadas trayectorias en Fuentetesaúco
Jaime Lanuza, Yessica Riesco, Felipe Rebollo y Rocío Salinas protagonizan la edición de la iniciativa que organiza "La Reguera"
I. G.
Jaime Lanuza, Yessica Riesco, Felipe Rebollo y Rocío Salinas serán este año los protagonistas de la iniciativa "Saucan@s, en confianza" que organiza la Asociación Cultural La Reguera de Fuentesaúco.
En su quinta edición, que se celebrará el próximo viernes 26 de diciembre en el Teatro de Fuentesaúco, la organización ha reunido a un elenco de ponentes que representan "la riqueza del talento local y las diversas perspectivas que emanan de Fuentesaúco y su gente". Todos ellos compartirán sus "ideas que merecen ser difundidas".
Jaime Lanuza, "el guardián de la memoria y ciudadano del mundo" es un conocedor inquieto de la historia del pueblo. "Jaime nos invitará a un fascinante viaje por las raíces de Fuentesaúco. Además, como viajante trotamundos, ofrecerá una perspectiva única sobre cómo el pasado local se conecta con el vasto mundo" destacan desde la Asociación Cultural La Reguera de Fuentesaúco.
Yessica Riesco, "entre la sanidad y el escenario". Enfermera de profesión, Yessica "encarna el equilibrio entre el cuidado y la pasión. Como cantante de orquesta por afición, su charla seguramente explorará el poder de la música como terapia y vía de expresión, y cómo se concilian dos mundos tan dispares".
Felipe Rebollo, "el motor del desarrollo local". Empresario que gestiona un matadero en el pueblo, Felipe "es un ejemplo de compromiso con la economía de la zona". Su ponencia se centrará en la apuesta por el desarrollo y la ampliación de la empresa local, compartiendo su visión y los desafíos de mantener la vitalidad económica en el entorno rural.
Rocío Salinas, "un puente con Asia Oriental". La juventud local también tiene voz en esta edición. Rocío, quien ha realizado estudios de Filología de Asia Oriental y es traductora, "nos acercará a culturas lejanas. Su experiencia ilustra cómo la formación especializada puede abrir puertas globales sin necesidad de abandonar las raíces" apuntan desde la organización de esta nueva edición.
Desde su primera edición, "Saucan@s, en Confianza" ha demostrado que las grandes ideas no tienen por qué venir de grandes urbes. Con presentaciones breves e impactantes, el evento busca estimular la conversación y el pensamiento crítico, convirtiéndose en una cita ineludible para saucanos y visitantes.
"Llegar a la quinta edición es una prueba de que la gente valora este espacio para escuchar historias auténticas e inspiradoras. Queremos que Fuentesaúco siga siendo un foco de ideas que motiven a la acción, al cambio y a la valoración de nuestro entorno" señalan desde la organización.
- El pueblo de Zamora cuyos vecinos se juntaron (y se endeudaron) para trabajar sus propias tierras: historia de la dehesa El Casal
- El zamorano Andrés Vaquero y sus 104 años: Sopla las velas en familia, se va a misa e invita a los vecinos en el bar del pueblo
- Un pequeño pueblo de Sanabria, 'abandonado': postes atados con cuerdas y caídas de luz de hasta 36 horas
- Ni ladrones, ni gente peligrosa: la amarga bienvenida a los nuevos vecinos que sólo buscaban tranquilidad en Carbajales de Alba
- El pueblo de Sanabria que estrena la gestión del bar: 1.000 euros al mes
- El belén de croché más grande del mundo está en este pueblo zamorano
- La 'sorprendente vitalidad' de don Abelardo, medalla al mérito ciudadano
- Rapidez y juego en uno de los Toros de la Purísima más multitudinarios