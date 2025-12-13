"Saucan@s, en Confianza" exalta cuatro destacadas trayectorias en Fuentetesaúco

Jaime Lanuza, Yessica Riesco, Felipe Rebollo y Rocío Salinas serán este año los protagonistas de la iniciativa "Saucan@s, en confianza" que organiza la Asociación Cultural La Reguera de Fuentesaúco.

En su quinta edición, que se celebrará el próximo viernes 26 de diciembre en el Teatro de Fuentesaúco, la organización ha reunido a un elenco de ponentes que representan "la riqueza del talento local y las diversas perspectivas que emanan de Fuentesaúco y su gente". Todos ellos compartirán sus "ideas que merecen ser difundidas".

Jaime Lanuza, "el guardián de la memoria y ciudadano del mundo" es un conocedor inquieto de la historia del pueblo. "Jaime nos invitará a un fascinante viaje por las raíces de Fuentesaúco. Además, como viajante trotamundos, ofrecerá una perspectiva única sobre cómo el pasado local se conecta con el vasto mundo" destacan desde la Asociación Cultural La Reguera de Fuentesaúco.

Yessica Riesco, "entre la sanidad y el escenario". Enfermera de profesión, Yessica "encarna el equilibrio entre el cuidado y la pasión. Como cantante de orquesta por afición, su charla seguramente explorará el poder de la música como terapia y vía de expresión, y cómo se concilian dos mundos tan dispares".

Felipe Rebollo, "el motor del desarrollo local". Empresario que gestiona un matadero en el pueblo, Felipe "es un ejemplo de compromiso con la economía de la zona". Su ponencia se centrará en la apuesta por el desarrollo y la ampliación de la empresa local, compartiendo su visión y los desafíos de mantener la vitalidad económica en el entorno rural.

Rocío Salinas, "un puente con Asia Oriental". La juventud local también tiene voz en esta edición. Rocío, quien ha realizado estudios de Filología de Asia Oriental y es traductora, "nos acercará a culturas lejanas. Su experiencia ilustra cómo la formación especializada puede abrir puertas globales sin necesidad de abandonar las raíces" apuntan desde la organización de esta nueva edición.

Desde su primera edición, "Saucan@s, en Confianza" ha demostrado que las grandes ideas no tienen por qué venir de grandes urbes. Con presentaciones breves e impactantes, el evento busca estimular la conversación y el pensamiento crítico, convirtiéndose en una cita ineludible para saucanos y visitantes.

"Llegar a la quinta edición es una prueba de que la gente valora este espacio para escuchar historias auténticas e inspiradoras. Queremos que Fuentesaúco siga siendo un foco de ideas que motiven a la acción, al cambio y a la valoración de nuestro entorno" señalan desde la organización.