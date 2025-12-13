Pueblos zamoranos de "Espigas" dan la bienvenida a la Navidad y recuerdan a los damnificados por los incendios
Nueve coros participan en Aspariegos en el "clásico" certamen de villancicos que cumple 24 años de historia
I. G.
La iglesia de San Martín de Tours de Aspariegos ha sido este sábado el escenario del Certamen de Villancicos "Espigas" que vio pasar por el altar del templo a nueve coros: las asociaciones culturales Grajalejo de Aspariegos, Río Sequillo de Belver de los Montes, Villa de Alba de Villalba de la Lampreana, Águedas de Castronuevo, Las Flores de Manganeses de la Lampreana, Fuentemiro de Moreruela de los Infanzones, La Gavia de Torres del Carrizal, León Felipe procedente de Andavías, Muben de Benegiles y Grajalejo en Aspariegos.
El certamen se cerró con un villancico cantado por todos los coros y dedicado a los damnificados por los incendios de este verano en la Sierra de la Culebra. "Desde Aspariegos y toda la provincia, un abrazo para todos ellos" clamaron.
