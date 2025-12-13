Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Suspensión de la comisión sobre el AVE de ZamoraAlfombra roja de San Torcuato en ZamoraLos robos se multiplican en la Zamora ruralFugas en el abastecimiento de pueblos de Zamora
instagramlinkedin

Pueblos zamoranos de "Espigas" dan la bienvenida a la Navidad y recuerdan a los damnificados por los incendios

Nueve coros participan en Aspariegos en el "clásico" certamen de villancicos que cumple 24 años de historia

GALERÍA | Certamen de Villancicos "Espigas" en Aspariegos

GALERÍA | Certamen de Villancicos "Espigas" en Aspariegos

Ver galería

GALERÍA | Certamen de Villacicos "Espigas" en Aspariegos / E. S.

I. G.

La iglesia de San Martín de Tours de Aspariegos ha sido este sábado el escenario del Certamen de Villancicos "Espigas" que vio pasar por el altar del templo a nueve coros: las asociaciones culturales Grajalejo de Aspariegos, Río Sequillo de Belver de los Montes, Villa de Alba de Villalba de la Lampreana, Águedas de Castronuevo, Las Flores de Manganeses de la Lampreana, Fuentemiro de Moreruela de los Infanzones, La Gavia de Torres del Carrizal, León Felipe procedente de Andavías, Muben de Benegiles y Grajalejo en Aspariegos.

El certamen se cerró con un villancico cantado por todos los coros y dedicado a los damnificados por los incendios de este verano en la Sierra de la Culebra. "Desde Aspariegos y toda la provincia, un abrazo para todos ellos" clamaron.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El pueblo de Zamora cuyos vecinos se juntaron (y se endeudaron) para trabajar sus propias tierras: historia de la dehesa El Casal
  2. El zamorano Andrés Vaquero y sus 104 años: Sopla las velas en familia, se va a misa e invita a los vecinos en el bar del pueblo
  3. Ni ladrones, ni gente peligrosa: la amarga bienvenida a los nuevos vecinos que sólo buscaban tranquilidad en Carbajales de Alba
  4. El pueblo de Sanabria que estrena la gestión del bar: 1.000 euros al mes
  5. El belén de croché más grande del mundo está en este pueblo zamorano
  6. La 'sorprendente vitalidad' de don Abelardo, medalla al mérito ciudadano
  7. Rapidez y juego en uno de los Toros de la Purísima más multitudinarios
  8. El nuevo trabajo del dibujante 'El Rincón de Miguel', un logotipo para la comarca de Aliste

Pueblos zamoranos de "Espigas" dan la bienvenida a la Navidad y recuerdan a los damnificados por los incendios

Pueblos zamoranos de "Espigas" dan la bienvenida a la Navidad y recuerdan a los damnificados por los incendios

Morales del Vino se prepara para estrenar su Concurso de Decoración Navideña

Morales del Vino se prepara para estrenar su Concurso de Decoración Navideña

El pueblo de La Raya que venera a Santa Lucía, protectora de la vista y patrona de los pobres

El pueblo de La Raya que venera a Santa Lucía, protectora de la vista y patrona de los pobres

Una mujer, herida tras una colisión entre Corrales del Vino y Peleas de Arriba

Una mujer, herida tras una colisión entre Corrales del Vino y Peleas de Arriba

Sayago rinde homenaje a Justo Alejo en el 90 aniversario de su nacimiento

Sayago rinde homenaje a Justo Alejo en el 90 aniversario de su nacimiento

Suma y sigue en la oleada de robos en pueblos de Zamora: ahora en colegios y residencias de La Raya alistana

Suma y sigue en la oleada de robos en pueblos de Zamora: ahora en colegios y residencias de La Raya alistana

Apoyo a los médicos en la concentración número 201 de la plataforma sayaguesa

Apoyo a los médicos en la concentración número 201 de la plataforma sayaguesa

El guiño a Zamora de Alberto Díez Ramos al recoger el Premio de Excelencia Turística por su Museo del Aceite en Fermoselle

Tracking Pixel Contents