Los pescadores sanabreses piden adelantar la apertura en ríos ¿quieres saber por qué?

El presidente de la Asociación de Pesca de Sanabria y Carballeda, Manuel Mateos Pedrero, solicita adelantar la apertura de la temporada de pesca al sábado de mediados del mes de marzo.

En este adelanto de la fecha de pesca estarían incluidos los ríos que más sufren el estío en la época de verano y que sufren una prolongada sequía antes de entrar el periodo de veda. Mateos hizo esta petición en la reunión del Consejo de Pesca celebrado esta semana en Zamora.

El representante de las asociaciones de pescadores solicitó la creación de un nuevo Área en Régimen Especial Controlado (AREC) en el río Castro, afluente truchero del río Tera, y la autorización de la lombriz como cebo.

En relación a las denuncias, Mateos precisó que "las alegaciones pertinentes tienen que presentarse en tiempo y forma antes de cumplir todos los plazos para poder así, con toda la documentación y las alegaciones, realizar el trámite".

Los agentes, en estos casos la Guardia Civil o la Guardería Medioambiental, formulan la denuncia administrativa, y el servicio Territorial de la Junta de Castilla y León (que es la administración sancionadora) tramita el expediente sancionador. Si algún pescador es denunciado, tiene la opción de comunicar la denuncia ante las asociaciones e iniciar los trámites de recurso oportunos.

Recordó que los agentes "cumplen con su trabajo y cualquier pescador tiene que estar en todo momento cumpliendo la Ley de Pesca". Añadió que "el desconocimiento de las normas y leyes de pesca no te exime de sus sanciones correspondientes". Esta información por parte del representante de los pescadores viene a raíz de la sanción y embargo de cuentas a un vecino de Puebla de Sanabria.

Mateos concluye que "desde esta Asociación pedimos que se esté al día de las normas y leyes de pesca y, si tienen dudas, preguntarlas antes o bien a nosotros o a la Guardería".