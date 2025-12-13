Una mujer, herida tras una colisión entre Corrales del Vino y Peleas de Arriba

Los fines de semana se suelen traducir, en muchos casos, en momentos de descanso para la mayoría de la población. Una situación que también provoca un aumento del tráfico en las carreteras de Zamora, con el consiguiente registro de nuevos accidentes. En esta ocasión, el primer incidente de relevancia de esta jornada de sábado ha tenido como protagonista la N-630 que une Zamora con Salamanca, donde se ha producido el choque entre dos turismos. Según han informado fuentes del 112 Castilla y León, la colisión se produjo a las 13:25 horas, cuando varios usuarios de esta vía han informado de la colisión, que ha dejado a una mujer herida.

Coordinados por el centro de emergencias 112 Castilla y León, se movilizaron hasta allí agentes de la Guardia Civil de Tráfico, así como una ambulancia de Emergencias Sanitarias - Sacyl. A su llegada al lugar de los hechos, han podido comprobar la situación de la herida -una mujer de alrededor de 40 años- para darle la atención médica necesaria y confirmar su estado en las primeras valoraciones sobre el terreno. Por el momento, se desconocen las causas que han motivado este choque entre dos vehículos, que han colisionado a la altura del kilómetro 298 de la citada carretera, entre Corrales del Vino y Peleas de Arriba.