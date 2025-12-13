Morales del Vino se prepara para estrenar su Concurso de Decoración Navideña

Aunque todavía quedan más de diez días para que Papá Noel haga felices a los niños de todo el mundo, las calles de la provincia de Zamora están ya engalanadas para la ocasión. Hace ya dos semanas que la propia capital encendió su iluminación navideña, mientras que en muchas poblaciones más pequeñas se trata de unas propuestas que tienen sus propios tiempos y costumbres. En los últimos años, además, se han popularizado los premios a los adornos navideños en el mundo rural, siendo Morales del Vino uno de los últimos pueblos en sumarse a este tipo de iniciativas con su Concurso de Decoración Navideña.

Ha sido el propio consistorio el que ha dado a conocer en las últimas horas las bases reguladoras de esta 'competición', que se desarrollará junto a la Fundación Caja Rural y busca poner en valor los adornos de sus vecinos en estas fechas tan especiales. Para ello, se han establecido dos categorías diferenciadas que contarán con sus propios galardones. Por un lado, estarán las 'Fachadas y Exteriores' de las viviendas, mientras que la otra cara de la moneda la pondrán los belenes. En total, más de 1.300 euros en premios que alegrarán a más de un moralino estas fiestas, al igual que ellos alegran a sus vecinos con sus luces y guirnaldas.

En a categoría de 'Fachadas y Exteriores', habrá tanto premio del jurado como de voto popular. En ambos casos, las cuantías económicas a recibir por los ganadores será la misma: 300 euros para el primer clasificado y 150 euros para el subcampeón. En cuanto al grupo de 'Belenes', solamente se tendrá en cuenta el voto popular, con un montante de igual valor que en la otra categoría para los dos más votados. En cualquier caso, las inscripciones estarán abiertas hasta el 21 de diciembre, teniendo todos los participantes la obligación de mantener sus decoraciones desde el 22 de este mes hasta el 6 de enero. En cuanto al sistema de votación popular, se realizará a través de redes sociales.

Desfile de Papá Noel

Uno de los momentos más esperados de cada Navidad tanto por los niños como por los mayores es el tradicional desfilé de Papá Noel, que recorrerá diferentes pueblos de la provincia de Zamora a lo largo de los días previos a la entrega de regalos del 24 de diciembre. En el caso de Morales del Vino, la fecha reservada para este evento tan especial y mágico será el 19 de diciembre. Con un inicio previsto a las 19:00 horas desde el aparcamiento del Pabellón Municipal de Deportes, la cabalgata recorrerá las calles del pueblo durante la noche, para comenzar a las 19:30 horas la entrega de las misivas navideñas en la Plaza del Ayuntamiento.