Mombuey y Cerezal de Sanabria se engalanan por Navidad

Llega la Navidad y los pueblos zamoranos se engalanan de la mano de los habitantes que echan mano de todo tipo de ideas y decoran las calles. Los vecinos y vecinas de Mombuey han adornado sus barrios con árboles cargados de artesanía en punto y ganchillo, además de los adornos tradicionales.

El árbol confeccionado por las mujeres al pie de a carretera Nacional 525 ha tirado de imaginación para añadir, a bolas y estrellas, diseños a croché de flores, tiras y hasta chaquetas de invierno que llaman la atención en lo alto del pino.

Mombuey y Cerezal se engalanan

El árbol de Navidad de Cerezal de Sanabria rinde homenaje a todos sus vecinos, con letreros con sus nombres. Los adornos del árbol, en este caso colocados en un acebo de jardín, han sido ideados y materializados por un vecino con el beneplácito de todo el pueblo. Se han aprovechado materiales de manualidades de reciclado.

Cualquier visitante o vecino que entre en Cerezal, además de fijar la mirada en el parque infantil pintado de nuevas, tendrá que estar atento a la señal de "niños y niñas".