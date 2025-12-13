El guiño a Zamora de Alberto Díez Ramos al recoger el Premio de Excelencia Turística por su Museo del Aceite en Fermoselle

Como si se tratara de "Antonio Banderas en una gala", tal y como el propio Alberto Díez Ramos reconoció al recoger el premio, la empresa familiar responsable del Museo del Aceite de DourOliva ha recibido el reconocimiento al Mejor Oleoturismo con Experiencia Maridaje en los Premios a la Excelencia Turística 2025, un logro que pone en valor la labor de esta empresa familiar que fusiona la tradición ancestral olivera con experiencias gastronómicas y culturales de vanguardia a través de la marca Douroliva.

El premio, otorgado en el Museo Picasso de Málaga, "pertenece a todos los que han visitado, apoyado y creído en Fermoselle y en Zamora en un tiempo en el que muchos pueblos se apagan", ha dicho Díez Ramos con el premio ya en sus manos.

Orgullo, emoción y futuro "caben en este pequeño trofeo… y en cada persona que quiera venir a sentirlo", ha dicho Díez Ramos todavía con la estatuilla en la mano y el "subidón" en el cuerpo.

Raíces y familia

Durante su discurso, que puedes ver y escuchar íntegro en este vídeo, el portavoz de la empresa familiar hace un guiño a Zamora y lanza un compromiso: "Seguiremos luchando por el turismo en la España Vaciada porque creo que los pueblos se están apagando y aún estamos a tiempo de hacerlos brillar y resurgir para que vuelvan a sentir orgullo y futuro", aseguró sobre el escenario tras recibir el premio del presentador Agustín Bravo.