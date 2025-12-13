Flores para la hostelera de Villaralbo

Este pasado lunes 8 de diciembre, Isabel Barajas Rodrigo cumplió 81 años. La vida de esta mujer nacida en Villaralbo en 1944 ha estado marcada por una cocina excepcional, un corazón enorme y una entrega sin límites hacia todos los que la rodean. Su comida, siempre casera, abundante y hecha con amor, ha alimentado a miles de personas a lo largo de su vida y se ha convertido en un referente en toda la provincia. Pero Isabel no solo ha alimentado el cuerpo: ha alimentado el alma de quienes la conocen. Lloraba cuando los jóvenes se iban a la mili, como si fueran sus hijos, y siempre encontraba la forma de darles algo para comer “para el camino”. Así es Isabel: pura ternura, cercanía y cariño, y para todos los que la conocen, una segunda madre.

Isabel fue la pequeña de cinco hermanos (Pepe, Rufina, Santiago, Concepción y ella), y su infancia estuvo marcada por la pérdida de su madre cuando ella tenía solo 4 años. Sus hermanos también fallecieron jóvenes, y ella tuvo que aprender desde muy pequeña a valerse por sí misma y a cuidar de los demás. Con apenas 12 años comenzó a trabajar en la fábrica de tejidos de Villaralbo, compaginando el trabajo con la escuela, lo que ya mostraba su carácter trabajador y responsable.

A los 16 años, Isabel dio un paso decisivo en su vida: se fue de Villaralbo al País Vasco, a Algorta, para trabajar como doncella. Allí comenzó a conocer el mundo de la hostelería y la atención al detalle, y pronto pasó a ayudante de cocina y finalmente a cocinera, alimentando a toda la familia y a los pupilos de la casa con un talento que ya despuntaba. Recuerda con emoción cómo su jefe botó un barco, el San Roque, y llevó a todas las internas a verlo, un día que vivieron como una auténtica fiesta y que quedó grabado en su memoria. Esta etapa fue fundamental: aprendió a cocinar para muchos, a organizar su trabajo, y a cuidar de otros con amor y responsabilidad, habilidades que marcarían toda su vida.

En el País Vasco permaneció de manera continua, trabajando incansablemente y más tarde abriendo su propia tienda, mientras su marido Ildefonso cruzaba a diario la frontera francesa trabajando como camionero con chófer. Durante esos años nacieron sus hijos: Alfonso (1966), Tomás (1968, fallecido al poco de nacer) y Paloma (1970). Fue una etapa de mucho trabajo, pero también de amor y formación familiar, y en ella se consolidó como mujer valiente, capaz y decidida.

La jubilada hostelera villaralbina Isabel Barajas Rodrigo. / Cedida

En 1974, durante la boda de Carrillo, surgió la oportunidad de volver a Zamora para coger el Bar España, que por entonces era una antigua carbonería y que regentaba la madre de su marido. Aunque la decisión no era fácil, Isabel convenció a Ildefonso: quería sacarlo de la carretera, darle una vida más tranquila y construir juntos un proyecto estable. Con los ahorros que tenían destinados a comprar un camión, hicieron la entrada para el traspaso del bar, dejando atrás la tienda de Bilbao y apostando por un nuevo camino en Zamora. Esta decisión cambiaría para siempre la vida de la familia.

El 30 de marzo de 1988, Miércoles Santo, se inauguró el Bar Alfons, conocido también como Café de Alfonso, y Villaralbo vivió una auténtica fiesta. Desde el primer día, el local nació grande, con música, ambiente y alegría, y fue el inicio de la época dorada de la hostelería familiar. El Alfons se convirtió en un referente en toda la provincia, conocido por su tablao flamenco, donde ensayaban los integrantes de la academia de Carmen Ledesma, llenando el local de vida, arte y cultura. Pero lo que realmente hizo único al Alfons fue la cocina de Isabel: su comida abundante, casera, deliciosa y preparada con un cariño que se sentía en cada plato.

Junto al Alfons, Isabel también gestionó una pensión, siempre llena, donde cada día una gran cantidad de gente comía de su mano. Allí se alojaban trabajadores que construían el polígono de Los Llanos, los obreros de la autovía, numerosos grupos ciclistas, empresas enteras que permanecían semanas, viajeros y parroquianos que volvían una y otra vez porque “se comía como en casa”. Su cocina y su cariño crearon un espacio donde la gente no solo comía, sino que se sentía cuidada y bienvenida. La pensión y el comedor del Alfons se convirtieron en un símbolo de hospitalidad y calidad en toda la provincia, especialmente en comuniones y grandes celebraciones.

homenaje a la villaralbina Isabel Barajas Rodrigo. / Cedida

El 1 de diciembre de 1998 fue uno de los días más duros de su vida: el fallecimiento de Ildefonso en un accidente de tráfico a la entrada de Villaralbo, un hecho que conmocionó a toda la provincia. Tras ello, Isabel decidió cerrar la pensión y continuar solo con la cafetería y el restaurante hasta su jubilación. Su legado hostelero continúa vivo gracias a su hijo Alfonso, que mantiene al frente del Café de Alfonso la tradición familiar.

Este pasado lunes, para celebrar su cumpleaños, la familia organizó una gran fiesta por su 81º cumpleaños, en la que Isabel recibió el cariño y el reconocimiento de todos los vecinos, amigos y clientes que durante años compartieron su mesa, su cocina y su afecto. Fue un homenaje lleno de emoción, recuerdos y gratitud, que reflejó el impacto de su vida y su forma de ser en toda la comunidad.

Isabel es una mujer inmensa. Una vida entera dedicada a dar de comer, a cuidar y a acompañar. Hoy, en su 81 cumpleaños, familia, amigos y todos aquellos que alguna vez compartieron un plato, una palabra o un abrazo con ella la recuerdan con emoción y admiración. Estar con Isabel es estar con la ternura, la humanidad y el amor más sincero.