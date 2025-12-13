Apoyo a los médicos en la concentración número 201 de la plataforma sayaguesa

La concentración por la Sanidad Pública digna en la Comarca de Sayago, que alcanza 201 actos, lanza un gesto de apoyo a los médicos han iniciado movilizaciones contra los términos en los que se está negociando el Estatuto Marco que rige las condiciones de trabajo de todo el personal sanitario a nivel nacional.

"Los médicos reclaman un estatuto específico para ellos y una mejora de las condiciones laborales, en las que se les reconozca como tiempo trabajado el tiempo que están de guardia, entre otros aspectos. Desde aquí apoyamos sus legítimas reivindicaciones que redundarán en una mejor atención a los pacientes, pero también queremos hacer un llamamiento al colectivo médico, que sabedor de su fuerza, puede enrocarse en una batalla contra el gobierno que al final sufran, como rehenes, los pacientes y enfermos" han advertido los sayagueses concentrados este sábado a las puertas del Centro de Salud de Bermillo.

Concentración número 202 por la sanidad celebrada en Bermillo de Sayago / Cedida

"Queremos trasladar un llamamiento a la cordura y al acercamiento de posturas. Sin duda los médicos conseguirán las mejoras que reclaman, pero también hay que poner en valor el enorme esfuerzo de la sociedad en su conjunto para formarlos y darles los mejores medios, y que todo ese esfuerzo tiene que servir para mejorar la Sanidad Pública, estando también en sus manos, en las del colectivo médico, la salvaguarda y mejora de la Sanidad Pública".

Reivindican desde Sayago la sanidad pública como "un elemento de cohesión social que debe garantizar el acceso universal a la salud, con independencia del poder adquisitivo y del lugar donde vivas, ha demostrado que es la mejor medida para atajar desigualdades y mejorar la calidad de vida del conjunto de la sociedad".

Medidas para pueblos de la Zona Básica de Salud de Sayago

1. Que los médicos vuelvan a tener consulta periódica en todos los pueblos, sea cual sea su número de cartillas. Las localidades más pequeñas, que antes tenían consultas semanales, han pasado, con suerte, a tenerlas mensuales.

2. Que las consultas se hagan en días y en horas conocidos por todos los vecinos. Se ha conseguido que los horarios vuelvan a estar expuestos en la puerta de los consultorios de todos los pueblos, tal y como siempre se hizo. No obstante siempre existe cierto grado de incertidumbre por la realización de guardias no programadas con suficiente antelación o por la acumulación de pacientes a otro médico de forma transitoria.

3. Que se elimine la cita previa: no es necesaria si se cumplen los días y horarios establecidos para cada pueblo.