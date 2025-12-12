Los villancicos de la Complutense alegrarán la velada del sábado a los vecinos de Villanueva del Campo

Son muchos ya los pueblos que han perdido la costumbre de tocar las campanas cada hora -y cada media-, pero lo que no se ha perdido en la mayoría de lugares es cantar en estas fechas clásicos como 'Campana sobre campana'. Diciembre es sinónimo de las festividades navideñas y la Navidad es sinónimo de villancicos. Un estilo de música que muchas veces parece encuadrado 'solamente' a los días grandes de estas fiestas, pero que ya resuenan desde comienzos de mes en muchos hogares. Ahora, además, también servirán para alegrar la velada de este sábado a los vecinos de Villanueva del Campo.

La localidad terracampina, con sus alrededor de 750 habitantes, es una de las más activas de la comarca en esta época, como demuestra la implantación de su 'Programa Cultural de Navidad'. Una iniciativa en la que hay un lugar prominente para el Concierto de Villancicos que se celebrará este sábado en la icónica iglesia de Santo Tomás. Un espacio con orígenes medievales que se ven tanto en su torre como en su retablo y que pondrán aún más luz a las voces del Coro de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense Madrid. Sin imprevistos de por medio, el inicio del evento está programado para las 18:00 horas.

Entrada gratuita

Tal y como han explicado desde el consistorio local, la entrada será gratuita hasta completar el aforo del templo, que se convertirá por un día en sala de conciertos. Con una duración estimada de 45 minutos, será más que suficiente para deleitarse con las voces de profesores, investigadores y alumnos del centro educativo madrileño a través de una 'playlist' de sobra conocida y en la que hay villancicos como 'Verbum caro factum est', 'Dadme albricias', 'Niño Dios d'amor herido', 'Villancico Cordobés', 'Hator Hator', 'En Belén tocan a fuego', 'Carol of the Bells', 'Natal', 'Festejo de Navidad' o 'White Christmas'.